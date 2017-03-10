О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.259372.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.259372.html
Также: Право, Террор, НКО, СМИ, Чечня, Общество, Происшествия, Война | Персоны: Михаил Федотов

новость СКР возобновил расследование дела о нападении на правозащитников в Ингушетии

10.03.2017
Горящий автомобиль КППП. Фото: Егор Сковорода/@eskovoroda
Горящий автомобиль КППП. Фото: Егор Сковорода/@eskovoroda
Реклама

Управление СКР по Ингушетии возобновило расследование уголовного дела о нападении на автобус Сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток, которое произошло в марте прошлого года. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека.

Глава СПЧ Михаил Федотов и члены совета встретились с руководством республиканского управления СКР. Правозащитников заверили, что постановление о прекращении расследования отменено. По делу опросили более 160 свидетелей, провели экспертизы и осмотры, отметили в СКР.

15 февраля следователь по особо важным делам республиканского управления СКР Ису Берсанов уведомил адвоката Андрея Сабинина, что следствие приостановлено в связи с невозможностью установления лиц, причастных к этому преступлению. "Руководство СКР утвердило это решение, - рассказал адвокат. - Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре. Мы заявили ходатайство на ознакомление с материалами уголовного дела".

9 марта 2016 года в районе пгт Сунжа (бывшая Орджоникидзевская) в Ингушетии на микроавтобус СМГ, перевозивший правозащитников и журналистов в Грозный, напали кадыровцы. Пассажиры получили травмы, в том числе серьезные. Водитель, житель Ингушетии Башир Плиев, пытавшийся защитить пассажиров, пострадал еще сильнее. Ему сломали руку, ногу и два ребра, а также нанесли черепно-мозговую травму и множество порезов и побоев. Автобус Плиева сожгли, лишив водителя тем самым средств к существованию.

Тогда же, 9 марта, неизвестные в камуфляжах и масках, вооруженные автоматами, напали на штаб-квартиру СМГ. Кроме того, вооруженному нападению подверглась квартира правозащитников в пригороде Карабулака - ауле Яндаре.

Сразу после нападения было возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом). 12 марта было открыто еще одно дело по части 2 статьи 162 (разбой, то есть нападение в целях хищения имущества, совершенное группой лиц с применением оружия). 30 марта также было возбуждено дело по части 3 статьи 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами с повреждением или уничтожением их имущества). Дела были соединены в одно производство и переданы из МВД в СКР.

Между тем полиция через месяц с небольшим после инцидента заявила, что не может установить участников нападения.

Оставить комментарий Обсудить
10.03.2017
в блоге Блоги
403
Игорь Каляпин 18.06.2015
в блоге Кадыров и заложники
403
Игорь Каляпин 04.04.2015
в блоге Суд проигран: что дальше
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Межрегиональная труппа

Илья Мильштейн, 11.03.2016

Надо довести до сведения гаранта, что хрупкий мир в отношениях с соседним регионом в два счета может быть взорван. И тогда на большую дорогу в пятистах метрах от границы с Чечней выходят неустановленные лица и, подбадривая себя криками "Вы террористы!" и "Вам нечего делать в Грозном!", громят микроавтобус.

Игорь Каляпин. Кадр Грани-ТВ

Лицом к лицу с Рамзаном

16.12.2014

В Москве во вторник прошли пикеты против кадыровского беспредела, в поддержку правозащитника Игоря Каляпина и его коллег из Сводной мобильной группы. Каляпин публично бросил вызов Кадырову, тот обвинил правозащитника в финансировании терроризма. В Грозном подожгли офис СМГ. Но Каляпин заявляет, что работа в Чечне продолжится. ВИДЕО.

новость Новости по теме
15.02.2017 Приостановлено расследование дела о нападении на правозащитников в Ингушетии →
08.08.2016 Евкуров: Я отказал Каляпину, чтобы не ссориться с Кадыровым →
12.04.2016 Следователям МВД не удалось найти напавших на журналистов в Ингушетии →
30.03.2016 По факту нападения в Ингушетии возбуждено дело о воспрепятствовании деятельности журналистов →
22.03.2016 Чеченский омбудсмен потребовал исключения Каляпина из СПЧ →
20.03.2016 Полиция сорвала концерт в помощь водителю Плиеву, пострадавшему от кадыровцев →
20.03.2016 В России образован независимый профсоюз журналистов →
17.03.2016 В Грозном вместе с Каляпиным был атакован украинский консул →
17.03.2016 Песков: Нападение на Каляпина не повлияет на продление полномочий Кадырова →
16.03.2016 В Грозном совершено нападение на Игоря Каляпина →
15.03.2016 К расследованию нападения на правозащитников в Ингушетии подключилось МВД Чечни →
12.03.2016 Возбуждено дело о разбое по факту нападения на правозащитников и журналистов →
10.03.2016 В Москве проходят пикеты с требованием расследовать нападение в Ингушетии →
10.03.2016 Путин поручил МВД разобраться с нападением на правозащитников и журналистов →
10.03.2016 Песков назвал избиение журналистов "абсолютным хулиганством" →
10.03.2016 Нападение на мобильную группу КППП в Ингушетии квалифицировано как хулиганство →
09.03.2016 Микроавтобус сводной мобильной группы КППП сожгли по пути из Ингушетии в Грозный →
Фото и Видео
28679
Play own
"Руки прочь от женщины!"
28640
Play own
Крым: оккупанты против "экстремистов"
28628
Play own
Христос против покемонов
28124
Play own
Майдан в суде
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Батька испугался "тунеядцев"
Виталий Портников
новость Янукович не писал Путину
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
статья Навальный и Крым
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Русофобы на марше
383
статья Крымское откровение
РЕКЛАМА
Loading...
новость Обыск у экс-директора 57-й школы
Борис Меерсон. Источник: medialeaks.ru
статья Русский хаос в Америке
Владимир Абаринов
новость Россия боится судебных мер
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
новость МИД и полные шахты оружия
Илья Рогачев. Фото: ВК-сообщество "Саммит "Группы восьми" - 2014"
новость Мосгорсуд утвердил штраф "Мемориалу"
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
в блоге На бой за Россию
383
новость Мутко не пустят в совет ФИФА
Виталий Мутко. Фото: minsport.gov.ru
новость Мэй: Москва ответит за Балканы
Тереза Мэй. Фото: gov.uk
новость Дадина вновь задержали
Ильдар Дадин на пикете у ФСИН. Фото: @aban_in
новость Полиция задержала валютных заемщиц
Белый дом. Фото Д.Борко/Грани.Ру
в блоге Выборочное самоопределение
383
новость Конгресс выделил деньги для ВСУ
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Путин критикует МВД
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля.
новость Импичмент президента Южной Кореи
Пак Кын Хе. Фото: jlcxwb.co.kr
новость Мартынов: Покушение на Кадырова было
Даниил Мартынов. Фото: kavkazr.com