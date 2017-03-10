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В Москве прошел обыск в квартире бывшего директора школы №57 Сергея Менделевича и его жены, по-прежнему работающей в школе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам источника, при обыске были изъяты материалы, необходимые для дальнейшего расследования уголовного дела в отношении бывшего учителя школы Бориса Меерсона. Его подозревают в совершении развратных действий.

Скандал вокруг 57-й школы начался, после того как 29 августа журналистка Екатерина Кронгауз сообщила на своей ФБ-странице о сексуальных связях некоего учителя с ученицами. По утверждению журналистки, в школе о происходящем было известно на протяжении последних 16 лет. Внутреннее расследование в школе началось еще в июле. 50-летний Меерсон уволился и выехал в Израиль.

Между тем в соцсетях сообщалось, что домогательства допускал не только Меерсон, но и другие учителя.

5 сентября Менделевич и председатель управляющего совета школы Владимир Шиков обратились в полицию "с требованием расследования и правовой оценки фактов нарушения прав и свидетельств преступлений в отношении детей". На другой день возглавлявший школу с 1987 года Менделевич подал в отставку.

27 сентября СКР открыл против Меерсона дело по части 4 статьи 135 УК (развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей от 7 до 15 лет колонии. Второй фигуранткой стала бывшая ученица школы 25-летняя Мария Немзер. На момент открытия дела она также находилась в Израиле.

Как утверждалось, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер, окончившая школу в 2008-м, "неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста". "Установлено, что потерпевший неоднократно приходил в гости к указанным лицам", - говорилось в сообщении СКР.