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новость Россияне Карпенко и Крутилин признали вину в незаконном вывозе технологий из США

09.03.2017
Центр предварительного заключения в Бруклине. Фото: Джим Хендерсон/Википедия
Центр предварительного заключения в Бруклине. Фото: Джим Хендерсон/Википедия
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Россияне Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин, арестованные прошлой осенью в США по делу о незаконном вывозе технологий на родину, признали вменяемую вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных судебной системы США.

Приговору 33-летнему Карпенко и 27-летнему Крутилину будут вынесены 11 апреля. До этого времени они по-прежнему будут содержаться в центре предварительного заключения в Бруклине, округе Нью-Йорка.

О деле против россиян стало известно 6 октября. Обоих арестовали в Денвере, штат Колорадо. Третий фигурант дела - натурализованный гражданин США Алексей Барышев (Барышефф); он был арестован в Нью-Йорке. Сведений о ходе разбирательства в его отношении ТАСС в нынешней публикации не приводит.

Как сообщал осенью Минюст США, Барышев зарегистрировал в Нью-Йорке две фирмы, занимавшиеся покупкой и экспортом технологий, запрещенных к вывозу из страны. Речь шла о микроэлектронике - цифро-аналоговых преобразователях и микросхемах, используемых в том числе в вооружениях, в том числе радиолокационных устройствах и системах наведения ракет. От поставщиков пункт назначения продукции Барышев скрывал. Карпенко и Крутилин находились с ним в сговоре.

Отмечалось, что россиянам грозит до 25 лет тюрьмы и до 1 миллиона долларов штрафа.

Однако в окончательном варианте обвинения, который и признали арестованные, формулировки смягчены, передает ТАСС. Теперь заявляется, что Карпенко и Крутилин с 1 февраля 2015 по 5 октября 2016 года действовали "в обход системы лицензирования, разработанной правительством для контроля над экспортом" технологий. Исключены ссылки на введенные Минторгом США ограничения на экспорт и реэкспорт товаров, которые могут "внести значительный вклад в военный потенциал других государств и распространение ими вооружений". Также из обвинительного заключения изъято упоминание о том, что микроэлектроника, экспорт которой вменяется россиянам, используется в вооружениях.

Какие сроки грозят Карпенко и Крутилину после смягчения обвинения, агентство не уточняет.

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09.03.2017

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