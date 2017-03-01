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новость Сибирская ссылка

В Республике Алтай дали условный срок по делу о сепаратизме
01.03.2017
Чойский райсуд Республики Алтай. Фото: cdep.ru
Чойский райсуд Республики Алтай. Фото: cdep.ru
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Чойский райсуд Республики Алтай приговорил жительницу села Сёйка к полутора годам условно с двухлетним испытательным сроком за публикацию во "Вконтакте" ссылки на "Обращение к сибирякам и россиянам". Об этом во вторник сообщила прокуратура региона. Имя осужденной не приводится - указан лишь один ее инициал - Б.

Подсудимую объявили виновной по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии.

Обвинение поддерживала лично прокурор района Тамара Бухтуева. Она заявляла, что отягчающим обстоятельством является "совершение преступления по мотивам политической ненависти и вражды". "Из показаний подсудимой следует, что она крайне негативно относится к действующей государственной власти, не согласна с политикой, проводимой федеральными властями, - пояснялось в сообщении ведомства. - Об этом также свидетельствует содержание ее страницы в сети Интернет и установленный статус".

Признала ли вменяемую вину сама Б., не уточняется.

Автор "Обращения к сибирякам и россиянам" - основатель Сибирского державного союза и Сибирско-украинского движения Александр Будников (Азарий), бежавший из России от преследования и ныне, согласно его ФБ-странице, живущий в Чернигове. Текст, опубликованный в блоге Будникова 8 сентября 2015 года, написан с позиций русского национализма. В нем заявляется о необходимости провозгласить особое образование - Сибирскую Русь - в составе "Нового ВОЛЬНОГО Руского Союза" (здесь и далее орфография автора). При этом Будников подчеркивает: "Речь не идет о развале России! Речь идет об утверждении настоящего союзного государства, что и должна представлять из себя федерация!"

При этом автор замечает, что добиться цели ненасильственными методами не получится. "Надо честно и открыто сказать, что путинский режим не захочет без боя дать истинную Свободу Сибири, к которой присосался, как вампир, и заключить с ней равный Союз! - заявляется в обращении. - Чем больше сибиряков и россиян в целом воспользуются своим конституционным правом по управлению страной непосредственно и создадут, опираясь на это же право, собственные органы народной власти вместе с Силами Гражданской Самообороны (СГС), тем быстрее и меньшей кровью мы сможем построить Новый Добровольный Союз!.. Они готовы нас убивать! Наша задача показать, что мы не жертвы для путинских хунвэйбинов, а достойные потомки славных родов!"

"Нам пора дать достойный отпор клике Войны и ее прихлебателям, создающим мобилизационные пункты по сбору на убой для братоубийственной войны, развязанной кремлевскими ворами и убийцами! Пусть путинята знают, что развязав и поддерживая войну с Украиной, они получат достойный отпор Единого Руско-Украинского Фронта!" - говорится в тексте далее.

26 февраля 2016 года Горно-Алтайский горсуд Республики Алтай объявил эту публикацию экстремистским материалом. Она включена Минюстом в соответствующий список под № 3418. Доступ к ней, как и ко всему блогу Будникова в "Живом журнале", в России заблокирован.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
01.03.2017

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