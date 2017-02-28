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Также: Право, Арт, Акции протеста, Украина, Россия, Общество, Культура, Европа, Политика, Мир | Персоны: Петр Павленский, Дмитрий Динзе

новость Суд признал законным приговор Павленскому за акцию "Свобода"

28.02.2017
Акция "Свобода" на Малом Конюшенном мосту. Фото с ФБ-страницы Вадима Ф. Лурье
Акция "Свобода" на Малом Конюшенном мосту. Фото с ФБ-страницы Вадима Ф. Лурье
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Суд в Петербурге признал законным приговор художнику-акционисту Петру Павленскому за акцию "Свобода" на Малом Конюшенном мосту в 2014 году. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

"Сегодня состоялось апелляционное рассмотрение, и Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор художнику Петру Павленскому за акцию "Свобода", - сказал Динзе. Таким образом, суд оставил жалобу защиты художника без удовлетворения.

Акция "Свобода" прошла в Петербурге 23 февраля 2014 года, на другой день после победы украинской Революции достоинства ( Видео ВИДЕО). Пять человек развернули на Мало-Конюшенном мосту два флага - черный и государственный флаг Украины. Участники акции разложили и подожгли автопокрышки и начать стучать палками по металлическим листам. "Мосты горят, и назад дороги уже нет", - говорилось в манифесте "Свободы".

Акция продолжалась 15-20 минут. Затем приехали пожарные и потушили покрышки. Сразу после этого прибыла полиция. Трое участников, в том числе Павленский, были задержаны.

Позже в 2014 году по факту акции возбудили дело. Слушания по нему начались в июле 2015-го, однако после ареста Павленского в Москве за акцию "Угроза" надолго прервались и продолжились лишь в конце апреля, уже в Москве.

19 мая мировой судья судебного участка № 199 Петербурга приговорил акциониста к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы, освободив его от наказания в связи с истечением срока давности. Перед началом заседания Павленский объяснил собравшимся смысл акции "Свобода". "Майдан был праздником, а праздник - это народный пир на трупе повседневности. Давайте пировать! Пусть каждый день станет нашим праздником", - сказал художник.

30 мая защита Павленского обжаловала приговор. "Мы просим отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный", - заявил тогда Динзе.

16 января Павленский сообщил, что эмигрировал из России вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми после попытки его "политической ликвидации с помощью операции силовых структур". Он намерен просить политическое убежище во Франции. Такое решение художник принял после того, как актриса Театра.doc Анастасия Слонина обвинила Павленского и Шалыгину в сексуальном насилии.

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28.02.2017

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