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Также: Право, Общество | Персоны: Сергей Литвинов, Владимир Лукин

новость Умер адвокат Виктор Паршуткин

28.02.2017
Виктор Паршуткин. Фото с личной ФБ-страницы
Виктор Паршуткин. Фото с личной ФБ-страницы
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В ночь на вторник скоропостижно скончался адвокат Виктор Паршуткин. Об этом сообщает Федеральная палата адвокатов. Причина смерти не уточняется.

Паршуткин родился в 1960 году. По первому образованию химик; в 1985-м защитил кандидатскую диссертацию в МГУ. Позже получил юридическое образование. В 1994-1996 годах - пресс-секретарь комитета Госдумы по международным делам и помощник председателя этого комитета Владимира Лукина.

Адвокатской практикой занялся в 1998-м. В последние годы заведовал филиалом № 28 Московской областной коллегии адвокатов.

В 2000 году Конституционный суд по жалобе Паршуткина принял определение, в котором установил правовое содержание понятия "адвокатская тайна" и запретил допрашивать адвокатов по любым обстоятельствам, ставшим им известными в связи с оказанием юридической помощи независимо от формы этой помощи, а также времени и места ее оказания.

Паршуткин считался одним из лучших экспертов по суду присяжных в России. Участвовал в подготовке молодых адвокатов к работе в процессах с участием присяжных.

В мае 2008 года двое преступников избили Паршуткина деревянными палками по голове. Юрист связал нападение с делом своей клиентки Мананы Асламазян, экс-главы фонда "Образованные медиа". Несколькими днями раньше КС по жалобе Паршуткина признал вмененную Асламазян статью УК о контрабанде валюты не соответствующей Основному закону. В связи с этим дело Асламазян закрыли.

В апреле 2015 года юрист взял на себя защиту луганского крестьянина Сергея Литвинова, арестованного в России по обвинению в военных преступлениях как боец батальона Нацгвардии Украины "Днепр". Как утверждалось, крестьянин совершил в Станично-Луганском районе Луганщины массовые убийства, жертвами которых стали 39 человек. Ему грозил пожизненный срок.

В июле 2015-го, после вступления Паршуткина в дело, Литвинову добавили обвинение в разбое. Его появление адвокат объяснил тем, что дело о военных преступлениях разваливается. В ноябре того же года эти обвинения с крестьянина действительно сняли. В деле осталась лишь статья о разбое - Литвинову вменили похищение двух машин.

Политзек и его адвокат, однако, настаивали на возвращении в обвинение статей о военных преступлениях и убийстве. Это позволило бы им добиться проведения процесса с участием присяжных. Тем не менее ходатайство было отклонено - дело слушалось судьей единолично. В апреле 2016 года Литвинов получил восемь с половиной лет строгого режима. Месяц назад стало известно, что его отправили из ростовской колонии в Магадан.

Паршуткин также представлял интересы Литвинова по гражданскому делу. Политзек подал к Генпрокуратуре и СКР иск на 3,3 миллиона рублей в связи с необоснованным содержание в СИЗО по обвинению в военных преступлениях, а также в связи с применением пыток. Однако по этому иску крестьянину присудили лишь 1000 рублей.

В июне 2016 года Паршуткин участвовал во "всероссийском" конгрессе "Информационные технологии в адвокатской деятельности", проводившемся в аннексированной Ялте. Некоторые коллеги юриста этот поступок раскритиковали.

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28.02.2017

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