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Также: Право, Партии, Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Кара-Мурза младший, Вадим Прохоров

новость Адрес отравителя

Адвокат Прохоров подал в СКР заявление о покушении на убийство Кара-Мурзы
22.02.2017
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
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Адвокат Вадим Прохоров подал в СКР заявление о покушении на убийство координатора "Открытой России Владимира Кара-Мурзы младшего. Копию документа адвокат опубликовал на своей странице.

Прохоров просит СКР провести проверку обстоятельств отравления Кара-Мурзы, после которого он в тяжелом состоянии попал в больницу и впал в кому. Адвокат подчеркнул, что близкие Кара-Мурзы считают, что отравление носило умышленный характер.

"Это заявление о преступлении, оно во многом, к сожалению, повторяет то, которое мы уже подавали в СК на имя Бастрыкина по прошлому заявлению, мы даже по сути ответа не получили никакого, - сказал Прохоров. - Мы требуем провести проверку обстоятельств дела и возбудить дело по статье 105 через 30-ю, то есть это покушение на убийство".

В воскресенье Кара-Мурза для прохождения курса реабилитации вылетел за границу в сопровождении жены Евгении и медика. "Володя специально просил передать всем друзьям, коллегам и соратникам, что он обязательно будет и дальше продолжать заниматься тем же, чем и все последние годы: деятельностью, направленной на восстановление демократии в России. Это в полном объеме касается и Акта Магнитского, что могло явиться одной из причин его нынешнего и предыдущего отравлений", - написал тогда Прохоров.

2 февраля Кара-Мурза был доставлен в реанимацию 7-й московской горбольницы. Его подключили также к аппаратам гемодиализа искусственной вентиляции легких. Несколько дней больной оставался в критическом состоянии. Отмечалось, что симптомы сходны с теми, которые наблюдались в мае 2015 года, когда функционер попал в реанимацию с почечной недостаточностью и отравлением.

4 февраля стало известно, что Хамовнический райотдел столичного главка СКР начал проверку в связи с болезнью Кара-Мурзы.

6 февраля медики поставили Кара-Мурзе диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом". В тот же день пациента отключили от гемодиализа, поскольку у него заработали почки. Тем не менее Кара-Мурза оставался в искусственной коме.

9 февраля Прохоров сообщил, что Кара-Мурза вышел из комы. "Сердечная функция почти полностью восстановилась, отключен гемодиализ, в течение некоторых периодов времени Володя обходится без аппарата принудительной вентиляции легких, хотя полностью пока он не отключен", - написал адвокат.

На следующий день адвокат заявил, что угроза жизни пациента миновала. Врачи оценивали состояние Кара-Мурзы уже не критическое, а как тяжелое. "При этом ему предстоит долгий процесс реабилитации. После прошлого отравления он несколько месяцев учился ходить заново и без палки смог ходить лишь спустя год", - отметил адвокат.

Правоохранительные органы следят за ситуацией, сообщил Прохоров. Помимо следователя из следственного управления по району Хамовники, где находится первое заявление об отравлении Кара-Мурзы, с адвокатом связывались следователь и участковый по месту жительства потерпевшего.

Причина отравления Кара-Мурзы остается неизвестной, отметил адвокат. Прохоров сообщил, что анализы будут исследовать французские и израильские эксперты-токсикологи. "Анализы же делаются, как я понял, не быстро. Во всяком случае, не одну неделю", - отметил он.

В декабре 2015-го, после первой госпитализации, Кара-Мурза обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с требованием расследовать его отравление. Он настаивал, что подвергся покушению за политическую деятельность. В обоснование своего заявления функционер приложил заключение французского токсиколога Паскаля Кинца. Как утверждал Кара-Мурза, "судя по всему, использовались непростые вещества, доступ к которым обычно есть либо у спецслужб, либо у выходцев из спецслужб". Позже сообщалось, что имеются в виду четыре тяжелых металла - их концентрации в организме больного оказались значительно выше предельно допустимой нормы.

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22.02.2017

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