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новость В Горно-Алтайске открыто дело о комментарии к статье про крещенские купания

16.02.2017
Крещенское купание в Горно-Алтайске. Фото: listock.ru
Крещенское купание в Горно-Алтайске. Фото: listock.ru
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Горно-Алтайский горотдел СКР открыл дело об экстремизме по факту публикации комментария к статье о крещенских купаниях на сайте газеты "Листок". Об этом в среду сообщила прокуратура региона.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к православным христианам), предусматривающей до пяти лет колонии. Подозреваемых в деле пока нет - оно открыто в отношении "неустановленного лица".

Как утверждается, в комментарии, опубликованном в январе нынешнего года, автор "призывал пользователей сайта к применению насилия в отношении представителей православной религии, служителей Русской православной церкви", а также неким "публичным действиям, направленным на возбуждение ненависти и вражды" к православным.

В нынешнем году на сайте горно-алтайского оппозиционного еженедельника "Листок" появилось две публикации о крещенских купаниях. Первая, опубликованная 18 января, - маленькая заметка "Крещенские купания в этом году опасны". В ней сообщается, что администрация Майминского сельского поселения Майминского района отказалась от проведения крещенских купаний из-за высокого снежного покрова и тонкого слоя льда на реках. Вторая - помещенная 25 января статья "Крещенские купания в Горно-Алтайске", в которой этот обычай оценивается позитивно.

При этом по состоянию на 20 часов мск 16 февраля ни одного комментария ни под первой, ни под второй публикацией нет.

Кроме того, на территории России "Листок" открывается лишь через анонимайзеры. По информации "Роскомсвободы", 25 октября 2016 года ресурс был включен в реестр запрещенных сайтов на основании решения суда.

В середине прошлого года широкую известность получил Максима Кормелицкого из новосибирского пригорода Бердска. Молодой человек был привлечен к уголовной ответственности за репост из ВК-сообщества "Двач" демотиватора с матерным отзывом о купающихся в Крещение. Донос подал лидер новосибирского регионального отделения "Народного собора" Юрий Задоя. При этом репосты из "Двача" сделал не один Кормелицкий, а сотни пользователей интернета.

31 мая 2016 года судья Бердского горсуда Татьяна Васюхневич приговорила молодого человека к 1 году 3 месяцам колонии-поселения по части 1 статьи 282 УК. Через два с небольшим месяца, 10 августа, судья Новосибирского облсуда Алла Филатова подтвердила этот приговор.

После приговора Кормелицкому ряд пользователей соцсетей в знак солидарности с осужденным поместили демотиватор с крещенскими купальщиками в своих аккаунтах. В частности, 1 июня его опубликовала у себя во "Вконтакте" член областного совета "Яблока" Светлана Каверзина. 9-го числа того же месяца она подала на себя донос в СКР, потребовав проверить свои действия на наличие состава части 1 статьи 282. Тем не менее 30 июня Советский райотдел СКР отказал в возбуждении против Каверзиной дела как по 282-й статье, так и по части 1 статьи 306 УК (заведомо ложный донос) за отсутствием в действиях оппозиционерки состава преступления.

Прокуратура отменила решение по формальным основаниям, и в конце июля в отношении активистки начали повторную доследственную проверку. Однако 24 августа, как сообщало "НДН.инфо", СКР повторно отказал в возбуждении дела против Каверзиной.

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16.02.2017
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Пикет христиан против преследований за "оскорбление чувств верующих". Фото: Грани.Ру

Всех оскорбляющих радость

Юрий Тимофеев, 29.06.2016

Доносы и репрессии за "оскорбление чувств верующих" противоречат учению Христа. Чтобы напомнить об этом, группа христиан проводит в Москве пикеты в защиту преследуемых за "антирелигиозные" посты в интернете. Пикетчики не просто вступаются за гонимых, но и смело говорят о сути сегодняшнего государственного православия. ВИДЕО.

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