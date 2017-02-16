О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.258821.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.258821.html
Также: Право, Криминал, Регионы, Госдума, Партии, Общество, Происшествия, Россия, Парламент, Политика

новость Экс-депутата Госдумы Олега Михеева объявили в федеральный розыск

16.02.2017
Олег Михеев. Фото с личного сайта
Олег Михеев. Фото с личного сайта
Реклама

Экс-депутат Госдумы, член "Справедливой России" Олег Михеев объявлен в федеральный розыск. Как пишет "Коммерсант", об этом сообщил руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов.

Обвинительное заключение по уголовному делу лидера волгоградского отделения "Справедливой России" было утверждено заместителем генпрокурора Виктором Гринем еще в декабре 2016 года. Однако само дело до Советского райсуда Волгограда, где его предстояло рассмотреть по существу, так и не дошло.

"Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет им (Михеевым. - Ред.) изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске", - пояснил Чернов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михеева в 2013 году. Тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. В окончательной редакции обвинения депутату инкриминировали "покушение на особо крупное мошенничество" (статья 30, часть 4 статьи 159 УК), а именно попытку хищения 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

По версии следствия, будучи председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком. После этого экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете.

В феврале 2011 года Михеев через Советский райсуд Волгограда попытался взыскать с Промсвязьбанка дополнительно 2,1 миллиарда рублей. Однако, как сообщили в ГСУ СКР, преступление Михеевым не было доведено до конца, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований ему было отказано.

Связаться с Михеевым изданию не удалось. На официальном сайте регионального отделения "Справедливой России" по Волгоградской области приведена цитата экс-депутата. "Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно", -заявил Михеев.

Михеев был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах. После 2012-го он выступил с целым рядом одиозных инициатив. В их числе законопроекты об уголовной ответственности за оскорбление патриотических чувств, за надругательство над российским гимном, за оскорбление памяти о германо-советской войне, за дискредитацию России, а также о запрете пропаганды насилия в СМИ, литературе и кино и использования темы секса в рекламе. Совместно с сенатором Еленой Мизулиной подготовил законопроект о запрете бэби-боксов.

Оставить комментарий Обсудить
16.02.2017

новость Новости по теме
31.01.2017 СМИ: Экс-депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск →
11.07.2016 В Госдуму внесен законопроект о запрете использования темы секса в рекламе →
28.06.2016 В Госдуме хотят наказывать за "дискредитацию России" →
03.06.2016 Законопроект о запрете бэби-боксов внесен в Госдуму →
10.12.2015 В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за дискредитацию России →
16.06.2014 Госдума намерена запретить пропаганду насилия в СМИ, литературе и кино →
13.05.2014 ВС признал законным лишение Михеева депутатской неприкосновенности →
29.11.2013 Михеев внес законопроект об оскорблении памяти о Великой Отечественной войне →
15.11.2013 "Справедливая Россия" предложила сажать за надругательство над гимном →
01.11.2013 "Справедливая Россия" предлагает сажать за оскорбление патриотических чувств →
25.04.2013 В приемной депутата Михеева проходит обыск →
12.03.2013 Депутата Олега Михеева допросили в качестве свидетеля →
07.03.2013 В отношении эсера Михеева возбуждено дело по трем статьям →
19.02.2013 Эсер Михеев лишен депутатского иммунитета →
11.02.2013 Комитет Госдумы рекомендовал лишить иммунитета эсера Михеева →
26.11.2012 Депутат Михеев отрицает свое участие в управлении бизнесом →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Boeing: кто перевозил "Бук"
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
статья Прозрение на бегу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Трамп: Обама был слишком мягок
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Мэттис: Говорить с позиции силы
Джеймс Мэттис. Фото: greatagain.gov
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Разоблачение Марии Захаровой
383
новость Трампа призвали одуматься
Вячеслав Володин. Фото с сайта www.edinros.er.ru
в блоге Добрая русская больница
383
новость РКН против ролика Навального
Кадр из ролика "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002"
новость Покаяние Милонова
Виталий Милонов. Фото с ФБ-страницы Ильи Арзейкина
в блоге Убийство Немцова: гиблое дело
7
статья Смерть бандита
Виталий Портников
в блоге Киборг без головы
383
в блоге Труба "Адмирала Кузнецова"
383
новость С кем общались люди Трампа
Белый Дом. Фото: history.com
новость Похищение для сокрытия пыток
ИК-5 в Нижнем Тагиле. Фото: pravo-ural.ru
новость Украина вводит режим ЧП в энергетике
Линии электропередач. Фото из архива Граней.Ру
новость Сирия: жалобы военной полиции
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
новость В защиту чести Путина
Растяжка "Путин - пидарас" на акции Стратегии-31 в Москве. Фото: nl.livejournal.com
новость Суд постоит за ватников
Александр Гозенко. Фото с личной ВК-страницы
новость Посол об антисемитах
Гарри Корен. Кадр видеоинтервью