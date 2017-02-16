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Экс-депутат Госдумы, член "Справедливой России" Олег Михеев объявлен в федеральный розыск. Как пишет "Коммерсант", об этом сообщил руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов.

Обвинительное заключение по уголовному делу лидера волгоградского отделения "Справедливой России" было утверждено заместителем генпрокурора Виктором Гринем еще в декабре 2016 года. Однако само дело до Советского райсуда Волгограда, где его предстояло рассмотреть по существу, так и не дошло.

"Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет им (Михеевым. - Ред.) изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске", - пояснил Чернов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михеева в 2013 году. Тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. В окончательной редакции обвинения депутату инкриминировали "покушение на особо крупное мошенничество" (статья 30, часть 4 статьи 159 УК), а именно попытку хищения 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

По версии следствия, будучи председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком. После этого экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете.

В феврале 2011 года Михеев через Советский райсуд Волгограда попытался взыскать с Промсвязьбанка дополнительно 2,1 миллиарда рублей. Однако, как сообщили в ГСУ СКР, преступление Михеевым не было доведено до конца, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований ему было отказано.

Связаться с Михеевым изданию не удалось. На официальном сайте регионального отделения "Справедливой России" по Волгоградской области приведена цитата экс-депутата. "Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно", -заявил Михеев.

Михеев был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах. После 2012-го он выступил с целым рядом одиозных инициатив. В их числе законопроекты об уголовной ответственности за оскорбление патриотических чувств, за надругательство над российским гимном, за оскорбление памяти о германо-советской войне, за дискредитацию России, а также о запрете пропаганды насилия в СМИ, литературе и кино и использования темы секса в рекламе. Совместно с сенатором Еленой Мизулиной подготовил законопроект о запрете бэби-боксов.