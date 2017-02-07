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Также: Право, Выборы, Экономика, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Леонид Волков

новость Повернули отключатель

Сервис "Яндекс.Денги" отключил кошелек для сбора средств на кампанию Навального
07.02.2017
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
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Сервис "Яндекс.Деньги" отключил кошелек, на который собирались деньги в поддержку выдвижения в президенты России Алексея Навального. Об этом сообщает его соратник Леонид Волков, на которого и был зарегистрирован кошелек.

Как отмечает Волков, на этот кошелек, который использовали в качестве приемника платежного шлюза с банковских карт, приходило около 45 процентов всех поступлений.

В связи с этим штаб Навального добавил на сайте кампании возможность отправить пожертвование напрямую на банковский счет или с карты на карту.

"Это, конечно, не так удобно, как через платежный шлюз прямо на сайте, но, мы надеемся, сторонников это не остановит, - отмечает Волков. - Деньги кампании очень нужны, это ее топливо. 77 региональных офисов и около 250 сотрудников, получающих зарплату в них; 120 миллионов листовок, которые мы собираемся напечатать - все они сами себя не профинансируют".

20 января Волков получил от администрации сервиса письмо с просьбой прекратить использовать кошелек для финансирования предвыборной кампании Навального. В противном случае сервис пригрозил заблокировать счет, сославшись на новые правила, которые запрещают частным лицам собирать деньги на политические цели.

В ответ на запрос TJournal в "Яндекс.Деньгах" также заметили, что Навальный может собирать средства на свою кампанию не через кошелек Волкова, а через кошелек Фонда борьбы с коррупцией. Переводить же средства на счет ФБК частные лица имеют полное право.

Однако Волков заметил изданию, что фонд является неполитической организацией и потому отношения к предвыборной кампании Навального иметь не может.

26 января Навальный написал в своем блоге, что Центробанк незаконно потребовал от "Яндекс.Денег" заблокировать сбор средств на его президентскую кампанию.

"Хорошие люди из "Яндекс.Денег" честно сказали нам: чуваки, нам звонит ЦБ ("Яндекс.Деньги" как платежная система попадает под их регулирование) и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелек Леонида Волкова, на который мы собираем деньги", - написал лидер Партии прогресса. - На возражение "так они же ничего не нарушают" сотрудники Эльвиры Набиуллиной отвечают: да нам пофиг, как хотите, так и закрывайте".

В Центробанке заявили, что его сотрудники "ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий", которые описаны в постах Навального. Банк России потребовал от политика либо назвать имя сотрудника ЦБ, требовавшего закрытия кошельк, либо извиниться за недостоверную информацию.

В июне 2014 года сервис заблокировал кошелек Союза солидарности с политзаключенными, а также без объяснения причин расторг договор обслуживания кошелька, на который велся сбор средств для политзека Игоря Матвеева.

В декабре 2015 года "Яндекс.Деньги", 75 процентов которых принадлежат Сбербанку, были включены в санкционный список США.

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07.02.2017
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К нам лезут в кошелек

11.06.2014

В "деле о Яндекс-кошельке Навального" под ударом оказались не только его соратники, но и тысячи обычных граждан, переводивших деньги на прошлогоднюю избирательную кампанию. Сотрудники органов приходят к ним домой с вопросами. Как правильно себя вести в такой ситуации? Придушат ли в России политический краудфандинг? Комментарии экспертов.

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