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Администрация КП-3 в Архангельске через суд взыскала с местного жителя Андрея Крекова, отбывающего срок 2 года 9 месяцев по сфабрикованному делу о нападении на полицейских, 39,5 тысячи рублей за принудительный вывод из голодовки. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram главред "Медиазоны" Сергей Смирнов со ссылкой на Викторию Крекову, жену заключенного.

В конце прошлого года юрист Креков почти месяц держал голодовку, протестуя против необоснованных взысканий и издевательств со стороны фсиновцев. "Вес стал что-то типа 52 килограмм при высоком росте, - написал Смирнов. - Жена говорила, что он не мог сидеть, было больно садиться на кости. Его в критическом состоянии, когда сахар стал запредельным, увезли в больницу".

По окончании лечения фсиновцы подали к Крекову иск в суд. В 30 тысяч рублей они оценили свои расходы на медицинскую помощь заключенному, остальные 9 с половиной тысяч потребовали взыскать на бензин, использованный для перевозки голодающего в больницу, и работу конвоиров.

В ноябре 2016-го Смирнов написал, что за год пребывания в КП-3 заключенный получил в сумме 65 суток ШИЗО. "Креков настаивает, что все должно быть по букве закона, а не по неким неформальным понятиям", пояснил журналист, и это "сильно бесит тюремщиков". "На прошлых 15 сутках к нему ворвались утром сотрудники, вытащили в коридор, протащили по нему, сняли штаны. И в таком виде снимали на видео и ржали", - сообщил главред "Медиазоны".

При этом администрация КП-3 все время, что там находится Креков, пытается через суд добиться, чтобы юристу ужесточили приговор и отправили в колонию общего режима. Однако противодействие юриста, который защищает себя самостоятельно, эти планы до сих пор срывало.

Креков неоднократно держал голодовки, в том числе сухие, в знак протеста против нарушения своих прав. В феврале 2016 - январе 2017 года он подал в Приморский райсуд Архангельска 21 жалобу на действия администрации КП-3. По четырем жалобам решения были вынесены в пользу заключенного.

В июне 2014 года полицейские необоснованно и с применением насилия задержали Крекова у его дома, когда он возвращался с работы, и доставили в отдел. "Повалили меня на бетонный пол, били. Выламывали руки до такой степени, что по всем рукам были гематомы. Тянули наручники сзади и вверх, чтобы я падал", - рассказывал пострадавший.

После того как юрист обратился в СКР с заявлением о пытках, на него самого завели дело по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, Креков оказал полицейским сопротивление, а одного из них - Алексея Резина - укусил в бедро.

22 июля 2015 года судья Ломоносовского райсуда Архангельска Антон Стрелков приговорил Крекова к 2 годам 8 месяцам общего режима. Юрист, до приговора находившийся на свободе, был взят под стражу в зале суда. Свою вину он не признал.

30 сентября 2015-го судья Архангельского облсуда Сергей Титов увеличил Крекову срок на месяц, одновременно изменив место отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение.

В марте 2016 года стало известно, что Креков подал жалобу в ЕСПЧ. Юрист заявил, что Россия нарушила в его отношении статьи 3 (запрещение пыток), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции. Интересы заключенного в Страсбурге представляет адвокат "Агоры" Ирина Хрунова.