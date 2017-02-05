О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.258573.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.258573.html
Также: Право, Тюрьма, Акции протеста, Здоровье, Общество, Россия, Политика | Персоны: Андрей Креков, Сергей Смирнов

новость С юриста Крекова колония взыскала 39,5 тысячи рублей за вывод из голодовки

05.02.2017
Андрей Креков. Источник: zona.media
Андрей Креков. Источник: zona.media
Реклама

Администрация КП-3 в Архангельске через суд взыскала с местного жителя Андрея Крекова, отбывающего срок 2 года 9 месяцев по сфабрикованному делу о нападении на полицейских, 39,5 тысячи рублей за принудительный вывод из голодовки. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram главред "Медиазоны" Сергей Смирнов со ссылкой на Викторию Крекову, жену заключенного.

В конце прошлого года юрист Креков почти месяц держал голодовку, протестуя против необоснованных взысканий и издевательств со стороны фсиновцев. "Вес стал что-то типа 52 килограмм при высоком росте, - написал Смирнов. - Жена говорила, что он не мог сидеть, было больно садиться на кости. Его в критическом состоянии, когда сахар стал запредельным, увезли в больницу".

По окончании лечения фсиновцы подали к Крекову иск в суд. В 30 тысяч рублей они оценили свои расходы на медицинскую помощь заключенному, остальные 9 с половиной тысяч потребовали взыскать на бензин, использованный для перевозки голодающего в больницу, и работу конвоиров.

В ноябре 2016-го Смирнов написал, что за год пребывания в КП-3 заключенный получил в сумме 65 суток ШИЗО. "Креков настаивает, что все должно быть по букве закона, а не по неким неформальным понятиям", пояснил журналист, и это "сильно бесит тюремщиков". "На прошлых 15 сутках к нему ворвались утром сотрудники, вытащили в коридор, протащили по нему, сняли штаны. И в таком виде снимали на видео и ржали", - сообщил главред "Медиазоны".

При этом администрация КП-3 все время, что там находится Креков, пытается через суд добиться, чтобы юристу ужесточили приговор и отправили в колонию общего режима. Однако противодействие юриста, который защищает себя самостоятельно, эти планы до сих пор срывало.

Креков неоднократно держал голодовки, в том числе сухие, в знак протеста против нарушения своих прав. В феврале 2016 - январе 2017 года он подал в Приморский райсуд Архангельска 21 жалобу на действия администрации КП-3. По четырем жалобам решения были вынесены в пользу заключенного.

В июне 2014 года полицейские необоснованно и с применением насилия задержали Крекова у его дома, когда он возвращался с работы, и доставили в отдел. "Повалили меня на бетонный пол, били. Выламывали руки до такой степени, что по всем рукам были гематомы. Тянули наручники сзади и вверх, чтобы я падал", - рассказывал пострадавший.

После того как юрист обратился в СКР с заявлением о пытках, на него самого завели дело по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, Креков оказал полицейским сопротивление, а одного из них - Алексея Резина - укусил в бедро.

22 июля 2015 года судья Ломоносовского райсуда Архангельска Антон Стрелков приговорил Крекова к 2 годам 8 месяцам общего режима. Юрист, до приговора находившийся на свободе, был взят под стражу в зале суда. Свою вину он не признал.

30 сентября 2015-го судья Архангельского облсуда Сергей Титов увеличил Крекову срок на месяц, одновременно изменив место отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение.

В марте 2016 года стало известно, что Креков подал жалобу в ЕСПЧ. Юрист заявил, что Россия нарушила в его отношении статьи 3 (запрещение пыток), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции. Интересы заключенного в Страсбурге представляет адвокат "Агоры" Ирина Хрунова.

Оставить комментарий Обсудить
05.02.2017
статья Статьи по теме
Ирина Манухина. Фото из личного архива

Бросающая вызов женщина

Олег Пшеничный, 01.10.2015

В Архангельске героями судебной драмы стали избитый в полиции Андрей Креков и случайная свидетельница истязаний Ирина Манухина. Дело завели на самого Крекова, он доказывал свою невиновность, держал сухие голодовки в СИЗО и вчера проиграл апелляцию. Манухина тоже добивается справедливости - она вступила в неравный бой с полицейским государством.

новость Новости по теме
09.11.2016 Юрист Креков, осужденный по 318-й статье, подвергается издевательствам в колонии →
29.03.2016 Юрист Креков, осужденный по 318-й статье, подал жалобу в ЕСПЧ →
30.09.2015 Юристу Крекову, осужденному по 318-й статье, увеличили срок и смягчили режим →
21.09.2015 Юрист Креков, осужденный по 318-й статье, вновь объявил сухую голодовку →
29.07.2015 Архангельский юрист, осужденный по 318-й статье УК, объявил голодовку →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Трамп о Путине-убийце
Дональд Трамп. Кадр интервью Fox News
статья На границе краха
Виталий Портников
в блоге Послабление для украинцев
383
новость Михайлов отказался от показаний
Сергей Михайлов. Источник: novayagazeta.ru
статья Авдеевка под обстрелом: ФОТО
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
РЕКЛАМА
Loading...
новость Сампсониевский собор отдали РПЦ
Николай Буров вручает архимандриту Серафиму ключи от Сампсониевского собора. Фото: fontanka.ru
в блоге Девственность и опытность
383
новость Дело о прикуривании в церкви
Жительница Чайковского прикуривает от свечки в церкви. Источник: chaikovskie.ru
новость Крым не включат в список регионов России
Карта Крыма
статья Романов с балериной
Илья Мильштейн
новость Убит силовик ЛНР
Взорванный в Луганске автомобиль. Кадр видеозаписти
новость Суд приостановил указ Трампа
Боб Фергюсон. Фото: opb.org
новость Стомахина наказали за "жаргонизм"
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
в блоге Удалая русская фраза
383
новость Лукашенко: Путина опутали враги
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
новость Трамп передумал пытать
Пытки в тюрьме Гуантанамо. Фото: blog.gitmomemory.org
новость СКР проверяет болезнь Кара-Мурзы
Владимир Кара-Мурза младший. Фото с личной страницы
в блоге Лжетолстой и Толстой
383
новость Балух: в СИЗО еще на месяц
Владимир Балух. Фото Василия Овчинникова
новость Умер Георгий Тараторкин
Георгий Тараторкин. Фото: mossoveta.ru