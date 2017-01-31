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Бывший депутат Госдумы от "Справедливой России", действующий лидер волгоградского регионального отделения партии Олег Михеев объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Об этом в понедельник вечером сообщило волгоградское информагентство "Высота 102". Причиной стала неявка Михеева в прокуратуру для вручения ему обвинительного заключения по делу.

Ранее с бывшего депутата взяли подписку о невыезде из Москвы. Между тем ни в столице, ни по месту прописки в Волгограде его обнаружить не удалось. На связь со следователем Михеев не выходит.

Официального подтверждения, однако, информация о розыске справороса до сих пор не получила. "Социнформбюро" обратилось за пояснениями в волгоградский главк СКР, но там от комментариев отказались.

В свою очередь, сын фигуранта, депутат Волгоградской облдумы Алексей Михеев, ничего определенного агентству не сообщил. "Никаких официальных документов нет, - заявил он. - Я думаю, что это просто кто-то пустил слух". По словам Михеева-младшего, его отец "находится либо в Москве, либо в Волгограде". "Я просто с ним сегодня еще не созванивался", - добавил сын фигуранта.

Дело против Михеева было возбуждено в марте 2013 года, после того как Госдума по представлению Генпрокуратуры лишила его депутатского иммунитета. Справоросу вменяются часть 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере; до 10 лет колонии), часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 (покушение на это же преступление; до 6 лет 8 месяцев) и часть 3 статьи 294 УК (воспрепятствование правосудию с использованием своего служебного положения; до 4 лет).

Как сообщалось, Михеев совместно с коллегой по нижней палате коммунистом Константином Ширшовым предлагал некоему бизнесмену купить мандат депутата Госдумы. Получив от него в июле 2011 года часть требуемой суммы - 66 миллионов рублей, - Михеев и Ширшов пообещали включить его в федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы VI созыва.

Среди других преступлений, вмененных Михееву, были неправомерное завладение 14 объектами недвижимости, принадлежавшими Волгоградскому моторостроительному заводу, на общую сумму свыше 500 миллионов рублей, и покушение на хищение путем мошенничества 2,1 миллиарда рублей Промсвязьбанка.

Сам справорос неизменно заявлял, что ни к каким преступлениям не причастен.

Михеев был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах. После 2012-го он выступил с целым рядом одиозных инициатив. В их числе законопроекты об уголовной ответственности за оскорбление патриотических чувств, за надругательство над российским гимном, за оскорбление памяти о германо-советской войне, за дискредитацию России, а также о запрете пропаганды насилия в СМИ, литературе и кино и использования темы секса в рекламе. Совместно с сенатором Еленой Мизулиной подготовил законопроект о запрете бэби-боксов.