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Также: Право, Свобода слова, Госдума, Общество, СМИ, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Виталий Милонов

новость Милонов предложил штрафовать за оскорбление национальной гордости России

26.01.2017
Виталий Милонов. Кадр видеозаписи
Виталий Милонов. Кадр видеозаписи
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Депутат Владимир Милонов внес в Госдуму законопроект об административной ответственности за поругание исторического и культурного наследия России. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

Милонов предлагает ввести в статью 6.51 КоАП (оскорбление) две новые части. Согласно одной из них, правонарушением считается публичное "принижение значимости событий, имеющих особое историческое значение для становления и развития российской государственности, памятных дат, достижений науки и техники в РФ, а также оскорбление лиц, имеющих особые заслуги перед РФ".

За такое деяние граждан предлагается наказывать штрафом от 10 до 30 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 100 часов. Штраф для должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 500 тысяч.

Другая часть статьи предусматривает наказание за "оскорбление памяти жертв политических репрессий, террористических актов, а также жертв катастроф, стихийных бедствий, вооруженных и межнациональных конфликтов". В ней максимальное наказание для граждан - штраф до 50 тысяч рублей или 120 часов обязательных работ. Для должностных и юридических лиц штраф может достигать 200 тысяч и миллиона рублей соответственно.

"Громкие и необоснованные публичные высказывания наносят ущерб авторитету нашей страны или свидетельствуют о намеренной антироссийской деятельности, - говорится в пояснительной записке. - Раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создать барьеры на пути развития бизнеса и прочее"

"Искажение исторической правды или поругание исторического или культурного наследия негативно сказывается на формировании молодого поколения, которое с легкостью поддается на пропаганду и манипулирование, - считает Милонов. - Публичные оскорбительные высказывания и действия, задевающие национальную гордость, унижающие достижения страны, ставящие под сомнение очевидные вещи не должны прикрываться свободой слова".

Единорос Милонов был депутатом заксобрания Петербурга. В сентябре его избрали в Госдуму. Милонов известен своими неодназначными законодательными инициативами, а также многочисленными "патриотическими" акциями в защиту православного, в его понимании, образа жизни.

В декабре 2012 года деятели культуры написали открытое письмо президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой лишить Милонова мандата депутата заксобрания Петербурга. "За всю историю Санкт-Петербурга не было другого человека, который бы в столь короткий срок так ославил наш город на весь мир. Новым лицом города на Неве стал человек, действия которого идут вразрез с традиционными представлениями о жителях культурной столицы России, - говорилось в письме. - Стараниями господина Милонова ЗакС Петербурга стремительно превращается в цирк, становясь посмешищем для всего мира".

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26.01.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Небо. Самолет. Божена

Илья Мильштейн, 28.12.2016

Важнее этого сюжета нет ничего. Стертый пост в фейсбуке затмил все прочие новости, относящиеся к авиакатастрофе. Складывается впечатление, что работой следствия интересуется гораздо меньшее количество соотечественников. Считанные единицы пытаются ответить на вопрос о том, что мы забыли в Сирии. Ясно, что все это неспроста. Чудится заговор.

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