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В Калуге по сфабрикованному делу о наркоторговле осуждены 10 граждан Украины. Об этом сообщается на ФБ-странице "Медійна ініціатива за права людини". Семеро мужчин получили сроки от 6 до 12 лет строгого режима, трое женщин - по 8 лет общего режима.

Как можно заключить из публикации, а также из сюжета "России-1", на который ссылаются правозащитники, речь идет о приговоре, который вынес 13 января судья Калужского райсуда Калужской области Михаил Львов. Подсудимым в зависимости от вмененной роли были инкриминированы от одного до трех эпизодов по разным частям статьи 228.1 УК (незаконный оборот наркотиков, психотропных средств или сырья для них) - некоторым через часть 1 (приготовление) или часть 3 (покушение) статьи 30 кодекса. Дело слушалось с октября 2016 года; разбирательство заняло больше полутора десятка заседаний.

В сюжете "России-1" утверждается, что осужденные занимались сбытом солей и спайсов в особо крупном размере, закладывая наркотики в тайники в Калужской, а также Брянской, Волгоградской и Астраханской областях. Преступная группа, утверждал телеканал, была образована на Украине в 2015 году. Организаторы якобы вербовали граждан, помещая рекламные объявления, и отправляли их на задания в Россию.

При этом старший помощник прокурора Калуги Наталья Кузьмичева заявила, что фигуранты дела "проходили специальное обучение" уже на территории России. По словам чиновницы, их учили, "как фасовать, как определять тайники". Инструктора, заметила Кузьмичева, "к сожалению, не установлены", поскольку "это разветвленная сеть". "Ни исполнители, ни руководители, ни соисполнители - никто друг друга в лицо не видел, потому что общались через интернет", - добавила чиновница. Как в таком случае фигуранты проходили обучение, из ее комментария непонятно.

Между тем, отмечает "Медійна ініціатива за права людини", по крайней мере часть осужденных стали жертвами обмана и запугивания. Подруга одного из фигурантов - 30-летнего жителя Одессы, которому единственному дали 12-летний срок, - так описала правозащитникам ситуацию: "Подвернулось объявление, и поехал. Не знал всего, был просто курьер. Пытался правду выяснить, и его тогда сразу взяли арестовали". Как сообщается, этот гражданин признал свою вину не полностью, а частично, почему и получил срок больше других подсудимых.

Сейчас одессит помещен в карцер СИЗО, за то что после оглашения приговора настаивал на том, чтобы ему дали возможность позвонить семье. Есть сведения, что перед отправкой в карцер фсиновцы избили осужденного.

"Как-то до боли напоминает, как в 2014 году "группу" слепили из Сенцова, Кольченко, Афанасьева и Чирния, хотя иные из них даже не были между собою знакомы, - прокомментировали правозащитники калужское дело. - И конечно же, российская полиция при этом не имеет ни малейшего понятия, где искать организаторов. Поскольку, как в известной поговорке, можно ненароком выйти на свой собственный след".