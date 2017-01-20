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Также: Право, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Евгений Урлашов

новость Приговор экс-мэру Ярославля Урлашову вступил в силу

20.01.2017
Евгений Урлашов и Алексей Лопатин на оглашении приговора. Фото: yarnovosti.com
Евгений Урлашов и Алексей Лопатин на оглашении приговора. Фото: yarnovosti.com
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Ярославский облсуд оставил в силе приговор по делу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Как передает Интерфакс, в отношении бывшего заммэра Дмитрия Донскова оставлен в силе оправдательный приговор, а в отношении экс-советника мэра Алексея Лопатина - обвинительный. В последнем слове все фигуранты дела просили их оправдать.

Гособвинение в апелляционном представлении попросило суд отменить оправдательный приговор заммэру Донскову, а Урлашов и Лопатин, в свою очередь, заявили, что он, как и они сами, не виновен. Защита этих двух фигурантов дела также обжаловала приговор.

21 декабря 2016 года областной суд начал рассмотрение апелляционных жалоб по "делу Урлашова" и удовлетворил заявленный защитой отвод судье Елене Иродовой, после чего коллегия начала работать в новом составе. С Урлашовым и Лопатиным общение велось по видеоконференцсвязи из СИЗО, а Донсков находился в зале суда.

3 августа 2016 года судья Кировского райсуда Ярославля Михаил Ратехин приговорил Урлашова к 12 с половиной годам строгого режима со штрафом 60 миллионов рублей. Чиновник был объявлен виновным по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и части 3 статьи 30 - части 6 статьи 290 УК (покушение на это же преступление). Алексей Лопатин - получил семь лет строгого режима по части 3 статьи 30 - части 4 статьи 291.1 (покушение на посредничество в получении взятки в особо крупном размере).

Третий фигурант дела - вице-мэр Дмитрий Донсков, которому также вменялась часть 3 статьи 30 - часть 6 статьи 290, был признан невиновным и оправдан. После оглашения приговора Донскова освободили в зале суда.

В прениях сторон прокурор требовал для Урлашова 15 лет строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей, для Лопатина - 8 лет строгого режима с таким же штрафом, а для Донскова - 5 лет строгого режима.

После оглашения приговора Урлашов заявил: "Меня осудили за то, что я плюю в лицо "Единой России"! Деньги, которые забрали у нас, - это касса "Гражданской платформы"! Это политический заказ, и его сегодня исполнят".

Слушания по делу начались в сентябре 2015 года. Все трое подсудимых вину признать отказались. Мэр Ярославля постоянно подчеркивал политический подтекст дела. Между тем судья Ратехин в приговоре заявил, что политической подоплеки у дела нет.

Урлашов, Донсков и Лопатин были задержаны в ночь на 3 июля 2013 года. Согласно фабуле дела, в декабре 2012 - июле 2013 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, требовали от бизнесмена Сергея Шмелева откат 18 миллионов рублей из средств, перечисляемых за выполнение муниципального контракта. В случае отказа они, как утверждается, угрожали подрядчику, что не станут рассчитываться с ним по заключенному договору.

Кроме того, Урлашову вменялось получение взятки 17 миллионов рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна за содействие в проведении сделки отчуждения заложенного имущества.

Еще двое фигурантов дела, также задержанных и арестованных одновременно с Урлашовым, - начальник агентства муниципального заказа мэрии Ярославля Максим Пойкалайнен и житель Ярославской области Андрей Захаров, которого следствие называло посредником при передаче взятки чиновникам, - пошли на сделку с прокуратурой. Ленинский райсуд Ярославля в разное время приговорил Пойкалайнена к 4 годам строгого режима со штрафом 4 миллиона рублей, Захарова - к 1 году 10 месяцам общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Урлашов - бывший член "Единой России", вышедший из нее осенью 2011 года. В апреле 2012-го он победил на выборах мэра кандидата-единороса Якова Якушева, набрав во втором туре больше 70 процентов голосов. Позже Урлашов вступил в партию "Гражданская платформа" и стал членом ее гражданского комитета. Незадолго до ареста чиновник заявил о готовности участвовать в губернаторских выборах и намерении возглавить список "Гражданской платформы" на выборах в областную думу в сентябре 2013 года.

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20.01.2017

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