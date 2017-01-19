О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.258133.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.258133.html
Также: Право, Регионы, СМИ, Общество, Россия, Политика | Персоны: Андрей Турчак

новость Суд обязал СКР проверить заявление о ложном доносе губернатора Турчака на журналиста

19.01.2017
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru
Реклама

Псковский городской суд признал незаконным отказ областного управления СКР проверить заявление главного редактора газеты "Псковский антикоррупционный фронт" Павла Николаева о ложном доносе на него губернатора Андрея Турчака. Об этом сообщается на сайте издания.

В апреле 2014 губернатор написал на Павлова заявление в полицию. Турчак указывал, что "Псковский антикоррупционный фронт" публикует "не соответствующую действительности информацию о якобы имевшем место сговоре губернатора с владельцем предприятия по производству керамической плитки в Ростовской области Маевским с целью рейдерского захвата ООО "Евро-Керамика".

В отношении Николаева возбудили дело по статье 128.1 УК (клевета). Следствие продолжалось более года. Однако проведенные четыре лингвистические экспертизы не подтвердили наличие клеветы в информационных материалах редактора. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

При этом, как отмечает "Псковский антикоррупционный фронт", действиями полиции газете был нанесен значительный материальный ущерб. Изъятые рекламные баннеры "хранились в неподобающем виде и их дальнейшее использование сейчас невозможно". Также в полиции более года удерживали изъятые при обысках редакционную оргтехнику и документы. В августе Николаев подал заявление в управление СКР по Псковской области заявление с требованием привлечь Турчака к уголовной ответсвенности за заведомо ложный донос (статья 306) и воспрепятствование деятельности журналиста (статья 144). Однако в СКР придали заявлению о преступлении статус обращения и отказали журналисту.

Журналист Олег Кашин считает Турчака одним из организаторов нападения на него в 2010 году. Один из обвиняемых в покушении на журналиста Данила Веселов неоднократно заявлял о том, что заказчиком нападения на Кашина был Турчак. Он утверждает, что Горбунов в 2010 году приказал избить журналиста и "травмировать конечности" за оскорбление Турчака. Веселов сообщал и о своей встрече с псковским губернатором незадолго до нападения на Кашина.

Однако никаких следственных действий в отношении псковского губернатора проведено не было. Сам Турчак сообщения о его причастности к делу о покушении на Кашина назвал провокацией.

Оставить комментарий Обсудить
19.01.2017

новость Новости по теме
29.07.2016 Профсоюз журналистов просит проверить коррупцию в СКР при расследовании нападения на Кашина →
28.12.2015 В Псковской области закончились деньги на выплату детских пособий →
03.12.2015 Турчак назвал провокацией обвинения в причастности к нападению на Кашина →
24.11.2015 В Пскове задержан директор газеты "Псковская губерния" →
02.11.2015 Турчак о деле Кашина: Моя совесть чиста →
15.10.2015 Памфилова просит проверить сообщения о причастности Турчака к нападению на Кашина →
15.10.2015 Ключевой свидетель рассказал о подготовке покушения на Кашина →
05.10.2015 Песков: В Кремле письмо Кашина прочли, но не комментировали →
04.10.2015 Кашин - Путину и Медведеву: Вы покрываете Турчака →
03.10.2015 Обвиняемый в нападении на Кашина: Избиение заказал Турчак →
28.09.2015 Обвиняемый в нападении на Кашина подтвердил факт встречи с Турчаком →
22.09.2015 Заместитель Турчака отрицает его причастность к делу Кашина →
19.09.2015 Опубликована запись разговора предполагаемого организатора с исполнителями нападения на Кашина →
18.09.2015 Журналисты просят допросить Турчака по делу о нападении на Кашина →
17.09.2015 Журналисты провели пикеты с требованием допросить Турчака →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Россия откажется от выплат
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
в блоге Что русскому надо
383
новость Новое дело о приемной семье
Светлана Дель с детьми. Фото с ФБ-страницы "Команды 29"
новость "Зенит-арене" нужны деньги
Строительство стадиона "Зенит". Фото с сайта http://zenituwka.ru
новость Панфилов: Мои права нарушили
Марина Данилкина и Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото: Грани.Ру
статья Америка, верни бабки!
РЕКЛАМА
Loading...
новость В Испании задержали "русского хакера"
Аэропорт Барселоны. Фото: barcelona-home.com
статья Бывшев против Бродского
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Мясо - вредно
383
в блоге Предатель Милюков
383
новость Ассанж не вернется в США
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
новость Питер: снова "Хизб ут-тахрир"
Фарход Нурматов. Фото с личной ВК-страницы
в блоге Хирургическое помешательство
383
новость Доказательство против Януковича
Виктор Янукович и Владимир Путин у мемориала защитникам Севастополя, июль 2013. Фото: kremlin.ru
новость Споры вокруг Исаакия
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
новость Хакерские атаки на НАТО
Йенс Столтенберг. Фото: nato.int
новость Татария: языковой вопрос
Демонстрация сторонников ВТОЦ. Фото: tatar-centr.blogspot.ru
в блоге Россия, наука и Запад
383
новость Глава ТИК Мытищ ушел в отставку
Валерий Конягин. Фото: mosobl.er.ru
новость Приговор за "Ансамбль Христа Спасителя"
Вокалист "Ансамбля Христа Спасителя" Старуха Изергиль (Александр Константинов). Фото: vk.com/ahsimsz