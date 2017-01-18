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Мировая судья 207-го участка Смольненского района Петербурга Жанна Кустанович прекратила производство по административному делу йога-индуиста Дмитрия Угая, обвиненного в незаконном миссионерстве. Об этом сообщает "Медуза".

Полиция сфабриковала на Угая протокол по части 4 статьи 5.26 КоАП (нарушение при ведении миссионерской деятельности), предусматривающей для граждан штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Норма была включена в кодекс "законом Яровой". Однако Кустанович заявила об отсутствии в действиях привлекаемого состава правонарушения.

Разбирательство прошло в два заседания. На первых слушаниях, прошедших 9 января, Угай, как передавало РАПСИ, заявил, что подпись под полицейским протоколом ему не принадлежит. В этой связи Кустанович вызвала для дачи пояснений оперативника городского ОП-76 старшего лейтенанта Арсена Магомедова, который оформлял протокол.

Как передает "Медиазона", Магомедов заявил, что на 40-минутной лекции "Виды йоги", ставшей поводом к фабрикации дела, присутствовал лишь около 10 минут. "У организатора фестиваля ("Ведалайф", в рамках которого Угай выступал с лекцией. - Ред.) пояснения не брал, - добавил оперативник. - Но опросил свидетелей лекции".

Защищал привлекаемого адвокат Сергей Латышевский.

Угаю 44 года, он окончил философский факультет Петербургского университета и аспирантуру этого вуза по философии. Знаток индийской философии, последователь вайшнавизма (кришнаизма). Работает веб-программистом.

С лекцией "Виды йоги" Угай выступил 22 октября 2016 года. Магомедов вместе с другими полицейскими после лекции задержали йога и доставили в отдел.

В ОП-76 Угая вынуждали подписать заранее составленные объяснения, угрожая в противном случае задержать на 48 часов. Однако тот отказался от объяснений, сославшись на статью 51 Конституции.

Магомедов также незаконно вынудил Угая выключить мобильник, угрожая в противном случае применить силу.

После нескольких часов полицейские отпустили задержанного, причем копию составленного протокола в нарушение закона выдать ему отказались.

Дело Угая судья Кустанович приняла со второго раза. Первый раз она возвратила материалы в полицию, указав на множество процессуальных нарушений и на то, что действия, описанные в протоколе, правонарушением не являются. Тогда - через два месяца после лекции - полицейские уничтожили старый протокол, а вместо него сфабриковали новый. Как можно предположить, этим и объясняется отсутствие подлинной подписи Угая под документом.

Сообщалось, что в материалах дела присутствуют донос, составленный за несколько дней до лекции, а также пояснения двух лжесвидетельниц, ни одна из которых выступления Угая не слышала.

Донос на Угая подал некто Наиль Насибулин. В бумаге, как передавал "Росбалт", говорилось: "Предполагаю, что будет осуществляться миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов религиозного движения "Сознание Кришны" с распространением религиозной литературы и проведением молитвенных собраний с чтением мантр (молитв)".

В комментарии "Медузе" доносчик заявил: "Угай является монахом-проповедником центра "Шри Чайтанья Сарасват Матх" (международная организация вайшнавистов. - Ред.), который под видом культурного мероприятия вербовал в ряды этой псевдоиндуистской организации молодых людей".

Ранее Насибулин в интервью ТРК "Мир" жаловался на то, что его жена ушла к адептам некоей секты ноосферного образования, забрав с собой 4-летнего сына и подав на развод. В эту же секту, уверял доносчик, ушла и его сестра.

Между тем "Медиазона" отмечала, что человек с именем Наиль Насибулин упоминается в списке сотрудников межрегионального миссионерского православного общественного движения "Ставрос".

В то же время ведущий российский индолог Ярослав Васильков, ознакомившись с лекцией Угая, заявил "Новым известиям": "Ни малейшего уклона в сторону конкретного направления индуизма, никакой попытки проповедовать индуизм я не обнаружил. Это была научно-популярная лекция, не имеющая ничего общего с миссионерской деятельностью".

Случай Угая вызвал довольно широкий общественный резонанс. Разбирательство освещалось множеством СМИ.