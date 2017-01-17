Реклама

Следствие по делу о сепаратизме, возбужденному против улан-удинского блогера Владимира Хагдаева, завершено. Об этом сообщает центр "Сова".

10 января Хагдаев на своей ВК-странице, которую ведет под псевдонимом Чингис Булгадаев, написал, что следователь бурятского УФСБ лейтенант юстиции О. Ботоев предъявил ему обвинение в окончательной редакции. Постановление датировано еще 23 декабря 2016 года.

В окончательной редакции обвинения 33-летнему Хагдаеву инкриминированы часть 2 статьи 280.1 (публичные призывы к сепаратизму через интернет), предусматривающая до 5 лет колонии, и часть 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта), санкция которой составляет до 10 лет.

Появление в деле второй из этих статей "Сова" объясняет тем, что при обыске дома у блогера якобы обнаружили два пакета неких наркотиков. Когда именно Хагдаеву вменили хранение наркотиков, не уточняется.

Дело о сепаратизме следователь Ботоев возбудил 27 марта 2016 года. Три дня спустя, 30 марта, судья Октябрьского райсуда Улан-Удэ Иван Темников санкционировал обыск дома у Хагдаева, удовлетворив ходатайство Ботоева, поддержанное старшим помощником районного прокурора Еленой Ивановой. Обыск, как следовало из сообщения самого блогера, состоялся на другой день. Что именно было изъято, не уточнялось.

Поводом к возбуждению дела стали публикации на ВК-странице Хагдаева, датируемые временем с 27 ноября 2014 по 3 января 2015 года. Как утверждается, блогер "имеет личные убеждения, направленные на объединение монгольских народов в единое государство", а в публикациях содержались призывы к "нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

"Сова" уточняет, что речь идет об одном посте и двух комментариях. Пост представляет собой изображение с цитатой из интервью, данного журналисткой "Новой газеты в Петербурге" Александрой Гармажаповой. Журналистка выступила с критикой русских националистов и упомянула гипотетическую возможность отделения Бурятии от России.

В комментариях блогер заявлял о необходимости "большого геополитического сдвига" и переустройства мира и России, а также задавал риторический вопрос, "когда можно будет взять оружие и пойти ассимилировать соседа - русского вояку-подполковника".

Хагдаев настаивает, что первый из этих комментариев призывает к отвержению ценностей, доминирующих в российском обществе, а второй подразумевает ненасильственное склонение соседа к принятию демократических ценностей.

Ранее блогер вел ВК-группу, в которой обсуждались идеи панмонголизма. Эта группа была внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов, после чего администрация "Вконтакте" ее закрыла. Саму страницу Чингиса Булгадаева РКН заблокировал по требованию Генпрокуратуры на основании "закона Лугового", однако она доступна через анонимайзеры.

После возбуждения против Хагдаева дела улан-удинский гражданский активист Эрдэм Гомбоев подчеркивал, что современный панмонголизм не выступает за объединение всех монгольских народов в одно государство, а ведет речь лишь об их культурном сотрудничестве.

В прошлом Хагдаев критиковал упразднение Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В 2008 году этот субъект федерации был объединен с Иркутской областью.