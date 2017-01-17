О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.258092.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.258092.html
Также: Право, Регионы, Спецслужбы, Свобода слова, Интернет, Общество, Россия, СМИ, Политика

новость Следствие по делу бурятского блогера Хагдаева завершено

17.01.2017
Владимир Хагдаев. Источник: evrobur.livejournal.com
Владимир Хагдаев. Источник: evrobur.livejournal.com
Реклама

Следствие по делу о сепаратизме, возбужденному против улан-удинского блогера Владимира Хагдаева, завершено. Об этом сообщает центр "Сова".

10 января Хагдаев на своей ВК-странице, которую ведет под псевдонимом Чингис Булгадаев, написал, что следователь бурятского УФСБ лейтенант юстиции О. Ботоев предъявил ему обвинение в окончательной редакции. Постановление датировано еще 23 декабря 2016 года.

В окончательной редакции обвинения 33-летнему Хагдаеву инкриминированы часть 2 статьи 280.1 (публичные призывы к сепаратизму через интернет), предусматривающая до 5 лет колонии, и часть 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта), санкция которой составляет до 10 лет.

Появление в деле второй из этих статей "Сова" объясняет тем, что при обыске дома у блогера якобы обнаружили два пакета неких наркотиков. Когда именно Хагдаеву вменили хранение наркотиков, не уточняется.

Дело о сепаратизме следователь Ботоев возбудил 27 марта 2016 года. Три дня спустя, 30 марта, судья Октябрьского райсуда Улан-Удэ Иван Темников санкционировал обыск дома у Хагдаева, удовлетворив ходатайство Ботоева, поддержанное старшим помощником районного прокурора Еленой Ивановой. Обыск, как следовало из сообщения самого блогера, состоялся на другой день. Что именно было изъято, не уточнялось.

Поводом к возбуждению дела стали публикации на ВК-странице Хагдаева, датируемые временем с 27 ноября 2014 по 3 января 2015 года. Как утверждается, блогер "имеет личные убеждения, направленные на объединение монгольских народов в единое государство", а в публикациях содержались призывы к "нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

"Сова" уточняет, что речь идет об одном посте и двух комментариях. Пост представляет собой изображение с цитатой из интервью, данного журналисткой "Новой газеты в Петербурге" Александрой Гармажаповой. Журналистка выступила с критикой русских националистов и упомянула гипотетическую возможность отделения Бурятии от России.

В комментариях блогер заявлял о необходимости "большого геополитического сдвига" и переустройства мира и России, а также задавал риторический вопрос, "когда можно будет взять оружие и пойти ассимилировать соседа - русского вояку-подполковника".

Хагдаев настаивает, что первый из этих комментариев призывает к отвержению ценностей, доминирующих в российском обществе, а второй подразумевает ненасильственное склонение соседа к принятию демократических ценностей.

Ранее блогер вел ВК-группу, в которой обсуждались идеи панмонголизма. Эта группа была внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов, после чего администрация "Вконтакте" ее закрыла. Саму страницу Чингиса Булгадаева РКН заблокировал по требованию Генпрокуратуры на основании "закона Лугового", однако она доступна через анонимайзеры.

После возбуждения против Хагдаева дела улан-удинский гражданский активист Эрдэм Гомбоев подчеркивал, что современный панмонголизм не выступает за объединение всех монгольских народов в одно государство, а ведет речь лишь об их культурном сотрудничестве.

В прошлом Хагдаев критиковал упразднение Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В 2008 году этот субъект федерации был объединен с Иркутской областью.

Оставить комментарий Обсудить
17.01.2017

новость Новости по теме
14.01.2017 Организатор Кубанского марша Любченков получил политубежище на Украине →
12.01.2017 Политзек Бубеев отправлен в ИК-4 в Торжке →
11.01.2017 Суд в Челябинске продлил срок принудительного лечения политзека Морошкина →
31.12.2016 Зампред Меджлиса Умеров внесен в список экстремистов →
29.12.2016 Полюдовой отказано в замене колонии ограничением свободы →
18.12.2016 Против зампреда Меджлиса Умерова фабрикуют новое дело →
08.12.2016 В Улан-Удэ бизнесмену Очирову вменяется поджог поста полиции →
06.12.2016 Следствие по делу крымского журналиста Семены завершено →
13.11.2016 ЦПЭ заинтересовался обращением ПАРНАС к Украине об агитации в Крыму →
07.09.2016 В Улан-Удэ задержали пикетчиков, встретивших Медведева с плакатом "Денег нет" →
30.08.2016 Жителю Улан-Удэ за издевательство над 9 Мая вменили реабилитацию нацизма →
23.06.2016 В Бурятии запретили пряники с надписью "Денег нет. Но вы держитесь!" →
17.04.2016 Против бурятского блогера Хагдаева возбуждено дело о сепаратизме →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Путин о компромате на Трампа
Владимир Путин. Кадр "Первого канала"
новость Лавров о переодетых дипломатах
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
в блоге Дюшес де Ришелье
383
статья В один и тот же Рейкьявик
Илья Мильштейн
статья Америка, верни бабки!
в блоге Убийство Немцова: анализ алиби
7
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Враг в чадре
383
новость Новое дело Бывшева
Александр Бывшев. Фото из личного архива
новость Хасанов умер в колонии
Тагир Хасанов. Фото: koza.press
новость Конец охранника Кадырова
Погибший Алихан Музаев. Фото: @Xguran
новость Ле Пен о санкциях и Крыме
Марин Ле Пен
новость Украина: срок крымскому предателю
Тарас Синичак. Фото с ФБ-страницы Анатолия Матиоса
новость Буйнакск: СОБР против студентов
Митинг студентов в Буйнакске. Фото: kavkazr.com
новость Дело Ли вновь в суде
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
новость Полиция не стала заводить дело о побоях
Петр Павленский в суде, 19.05.2016. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Верьте Веллеру
383
новость Крым: увольнения после обыска
Андрей Виноградов и Наталья Харченко. Источник: crimeahrg.org
новость Советник Трампа о санкциях
Энтони Скарамуччи. Фото: Википедия
новость Стамбульский террорист пойман
Абдулгадир Машарипов. Фото: @DailySabah
новость Аракчеев вышел по УДО
Сергей Аракчеев. Фото с сайта yoki.ru