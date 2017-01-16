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новость В Ессентуках школьница оштрафована на 50 тысяч рублей по делу об экстремизме

16.01.2017
Ессентуки. Фото: pavelbogdanov.ru
Ессентуки. Фото: pavelbogdanov.ru
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Ессентукский горсуд Ставрополья приговорил несовершеннолетнюю школьницу к штрафу 50 тысяч рублей по делу об экстремизме за комментарий во "Вконтакте". Об этом сообщается на сайте суда без указания имени осужденной и иных конкретных деталей.

Школьница была объявлена виновной по части 1 статьи 282 УК (возбуждение религиозной ненависти либо вражды). Сумма штрафа, назначенного ей, меньше минимальной суммы, которая до принятия поправок, внесенных в 282-ю статью "законом Яровой", составляла 100 тысяч рублей, а после вступления в силу этого закона равна 300 тысячам.

Подсудимая признала вину и заявила о раскаянии, говорится в сообщении суда.

Как утверждается, школьница ранее приняла ислам. Просмотрев во "Вконтакте" видео, название которого начинается на слово "Нашид", она со своего 6-го "Айфона" оставила к этой публикации комментарий, в котором одобрила "призывы к враждебным действиям" мусульман в отношении христиан и иудеев, а также сама высказала такие призывы. Отмечается, что свою ВК-страницу осужденная вела под псевдонимом.

Нашид - исламское песнопение, исполняемое без инструментального сопровождения одним мужчиной-вокалистом или мужским хором. В список экстремистских материалов на сайте Минюста включены несколько видеозаписей, названия которых начинаются с этого слова. В их числе ролики, озаглавленные "Нашид "Мы муджахиды, войско Аллаха", "Нашид, посвященный Саиду Абу Сааду" (Саиду Бурятскому), "Нашид про чеченцев с субтитрами".

По итогам рассмотрения дела школьницы судья вынес частные определения в адрес начальника управления образования Ессентуков Артема Данилова, директора школы, в которой училась осужденная, а также руководителя религиозной организации. В определениях "указывалось на недостатки в работе данных учреждений, ставшие причиной и условием, способствовавшими совершению преступления", говорится в сообщении суда.

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16.01.2017

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