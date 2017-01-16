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новость В Татарии гражданину, гревшему ботинки на Вечном огне, вменяют вандализм

16.01.2017
Альметьевск: ботинки на Вечном огне. Кадр видео
Альметьевск: ботинки на Вечном огне. Кадр видео

В татарском городе Альметьевске возбуждено дело о вандализме против 27-летнего местного жителя, который вместе со знакомым грел ботинки на Вечном огне, снял это на видео и опубликовал ролик на YouTube. Такую информацию, не указывая имени подозреваемого, передает "Татар-информ" со ссылкой на региональное МВД.

Точная квалификация дела в сообщении не приводится. Часть 1 статьи 214 УК (вандализм) предусматривает до трех месяцев ареста, часть 2 (те же действия по мотивам ненависти или вражды) - до трех лет колонии. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Проверку по факту публикации 15-секундного видео полиция начала около 20 декабря. Ход проверки контролировала прокуратура. 22-го числа было объявлено, что личности обоих молодых людей установлены. Вторым оказался 24-летний местный житель.

Автор видео уверял, что снял ролик во время прогулки по городу и никакого злого умысла не имел.

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16.01.2017

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