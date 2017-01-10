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новость Бывший депутат Госдумы от КПРФ Ширшов освобожден условно-досрочно

10.01.2017
Константин Ширшов. Фото: kprf.ru
Константин Ширшов. Фото: kprf.ru
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Бывший депутат Госдумы от КПРФ Константин Ширшов, осужденный к пяти годам общего режима по делу о мошенничестве, вышел из заключения по УДО, отбыв немногим более половины срока. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Каких-либо дополнительных деталей Зюганов не сообщил.

Приговор Ширшову вынесла 25 мая 2014 года судья Мосгорсуда Людмила Смолкина. Она признала депутата виновным по части 3 статьи 30 - части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Ширшов, до приговора находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

В качестве дополнительного наказания Смолкина назначила подсудимому штраф 700 тысяч рублей.

Было объявлено доказанным, что Ширшов пытался за 7,5 миллиона евро продать бизнесмену Андрею Чернякову мандат депутата Госдумы от "Единой России" и что в июле 2011 года он получил от бизнесмена 66 миллионов рублей аванса при встрече в гостинице "Националь".

Ранее по делу проходили также бизнесмен Вадим Гуржия, бывший помощник депутата Госдумы V созыва от "Справедливой России" Владимир Мясин и бывший руководитель протокольного отдела этой же партии Леонид Карагода. Все они получили реальные сроки от двух с половиной до трех лет.

Поскольку Ширшов обладал депутатским иммунитетом, суд над ним был возможен только с санкции Госдумы. Генпрокуратура направила в нижнюю палату соответствующее представление. 21 ноября 2013 года оно было удовлетворено.

В прениях сторон прокурор требовал для подсудимого шесть лет общего режима. Сам Ширшов вину не признал. В КПРФ депутата поддержали, назвав обвинения в его адрес сфабрикованными.

Тем не менее 15 апреля 2015-го Верховный суд подтвердил приговор. 22 мая того же года Госдума лишила Ширшова мандата.

Находясь в следственном изоляторе, Ширшов подготовил законопроект о льготном зачете времени, проведенном арестантами в СИЗО до вступления приговора в законную силу. В феврале 2015-го документ был внесен в Госдуму. Однако в следующем месяце совет Госдумы отклонил законопроект.

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10.01.2017

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