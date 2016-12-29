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Лазаревский районный суд Сочи признал местного жителя Ивана Шувалова виновным в DDoS-атаках на ряд сайтов во время протестов оппозиции в 2011-2012 годах, сообщает "Кавказский узел". Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания за истечением срока давности.

Шувалову были предъявлены обвинения по части 1 статьи 273 УК (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). В 2011-2012 года DDoS-атакам подверглись несколько ресурсов, освещающих деятельность гражданского общества в Сочи, в том числе "Сочинские новости", "ПриветСочи", "БлогСочи". Администраторы сайтов считали, что злоумышленники пытались таким образом воспрепятствовать проведению в Сочи собраний граждан, выражавших недовольство результатами выборов в Госдуму.

Одним из свидетелей на суд вызвали основателя ресурса "БлогСочи" Александра Валова. По его словам, Шувалов в то время был активистом "Молодой гвардии "Единой России".

В краевом отделении МГЕР заявили, что Иван Шувалов никогда официально не состоял в этой организации. Однако источник "Медиазоны" утверждает, что в 2011-12 годах Шувалов был близок к МГЕР и даже состоял в Молодежном парламенте Сочи. "Он был принят в молодежный парламент без выборов и даже имел там привилегированное положение, - сказал источник. Понятно, что сейчас "Молодая гвардия" не хочет, чтобы его связывали с организацией, но я уверен, что в каком-то виде числился".

В 2011-12 годах МГЕР активно пыталась противодействовать протестному движению, в том числе и в интернете. В феврале 2012 года МГЕР открыла сайт "Я за честные выборы". В описании проекта было указано, что это общероссийский ресурс для тех, кому "нужен сильный лидер". Посетителям сайта предлагается записать видеоролик о необходимости честных выборов, а также сказать, за какого кандидата на президентских выборах автор ролика предлагает голосовать. Абсолютное большинство опубликованных роликов принадлежали поклонникам Владимира Путина. Презентация нового ресурса прошла на Пушкинской площади. На мероприятии выступили лидер МГЕР Тимур Прокопенко и представители руководства движения Алена Аршинова и Артем Туров.