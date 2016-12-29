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новость Корреспондента "Дождя" задержали после съемок сюжета о вырубке парка Кусково

29.12.2016
Василий Полонский. Фото: news.pn
Василий Полонский. Фото: news.pn
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В Москве после съемок сюжета о вырубке парка Кусково задержан корреспондент телеканала "Дождь" Василий Полонский. По информации "Дождя", его обвинили в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КОАП).

Журналиста доставили в ОВД "Вешняки". Рассмотрение дела в суде назначено на 29 декабря. Максимальное наказание по вменяемой Полонскому статье - административный арест на срок до 15 суток.

Накануне вечером Полонский приехал в Кусково, чтобы чтобы снять репортаж о защищающих парк активистах. 11 из них были задержаны. Их также доставили в ОВД "Вешняки", но причину задержания не назвали.

До этого в парк приехали полицейские и рабочие. Полиция оцепила территорию парка, а рабочие начали вырубку деревьев.

Активисты написали обращение в администрацию президента с требованием прекратить вырубку. В обращении отмечается, что работы проходят без документов, а также не соответствуют проекту строительства хорды, в рамках которого планируется вырубить парк.

Парк планируется вырубить для строительства новой трассы. Активисты считают, что проект строительства не был согласован с местными жителями и ухудшит экологическую ситуацию в районе.

8 декабря президент Владимир Путин заявил, что обсудит ситуацию вокруг Кусково с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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29.12.2016
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Дмитрий Борко, 30.03.2016

Кризис подстегнул варварскую точечную застройку в Москве. Власти незаконно выдают разрешения, ночью ставят заборы, вырубают деревья. По всему городу возникают "горячие точки". Жители пытаются сопротивляться - пишут жалобы, митингуют, останавливают технику. Смогут ли участники районных протестов скоординировать свои действия?

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