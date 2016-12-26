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Также: Право, Дети, Регионы, Общество, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Иоанн Барберо

новость Сотрудника французского МИДа в Иркутске заочно приговорили к 15 годам строгого режима

26.12.2016
Иоанн Барберо. Фото: baikal24.ru
Иоанн Барберо. Фото: baikal24.ru
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Кировский районный суд Иркутска заочно приговорил сотрудника французского МИДа Иоанна Барберо к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в растлении собственной дочери. Как передает Ircity.Ru, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Кроме этого, Барберо на 6 лет лишен права заниматься преподавательской деятельностью. Приговор вынесен заочно, поскольку подсудимый находится в розыске.

Барберо задержали в феврале 2015 года. 71 день он провел в СИЗО, а затем был переведен под домашний арест. Против него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) и частям 2 и 3 статьи 242 УК (распространение порнографии).

Рассмотрение дела в суде началось в июне 2016 года. Процесс проходил в закрытом режиме.

11 сентября 2016 года Барберо бежал из-под домашнего ареста. Электронный браслет с системой слежения некоторое время передавал сигналы из центра Иркутска, затем сигналы перестали приниматься. 16 сентября Барберо объявили в розыск. 21 сентября он сообщил через соцсети, что находится в безопасности.

Барберо - действующий сотрудник Министерства иностранных дел Франции, он возглавлял в Иркутске центр французского языка и культуры. Однако дипломатической неприкосновенностью он не обладает. Дело в отношении него возбудили после публикации на форуме иркутских родителей фотографии обнаженной дочери Барберо и видеоролика с ней.

В июне 2015 года жена Барберо Дарья сделала официальное заявление о том, что показания ее и ее дочери получены под давлением. "Меня заставили очернить моего мужа и сказать, что он опасен для меня и моей дочери, в обмен на мою свободу", - заявила она. По словам женщины, следователи манипулировали ее дочерью на допросе. "Во время допросов ей внушали, что, отвечая так, как хочет следователь, она тем самым поможет папе скорее выйти на свободу", - описывала Дарья допрос дочери. Позже психолог подтвердил, что ответы девочки были получены под давлением и оказались ложными.

Русская жена и дочь Барберо уехали из России, опасаясь за свою безопасность.

В Нанте, на родине Барберо, создан комитет в его защиту. Под петицией к президентам России и Франции подписались более 1700 человек. В июле группа французских депутатов обратилась к президенту и главе МИДа с призывом добиться освобождения Барберо.

Активисты комитета в защиту Барберо считают обвинения вымышленными, основанными на сфабрикованных уликах и подложных документах. Отмечается, что инкриминируемый ему снимок представляет "обычную сцену семейной жизни". Подчеркивается, что среди изъятых у Барберо более трех тысяч фотографий дочери больше не нашлось ни одной, пригодной для использования в "педофильском" деле.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
26.12.2016

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