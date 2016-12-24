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В России необходимо создать реестр педофилов. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью телеканалу НТВ.

"Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения, - сказала Кузнецова. - Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ".

При этом детский омбудсмен констатировала, что число преступлений против несовершеннолетних в России выросло.

В России регулярно звучат требования ужесточения наказания за педофилию. В 2012 году был принят закон, который ужесточил возможности условно-досрочного освобождения для обвиняемых в педофилии: претендовать на него они смогут только после отбытия не менее 4/5 срока наказания, против нормы в 3/4. Тот же закон запретил приговаривать обвиняемых в насилии над ребенком младше 14 лет к условным срокам наказания и допустил возможность их химической кастрации. В 2015 году в Думу поступил законопроект о полной отмене УДО для педофилов.

В марте 2015 года занимавший тогда должность детского омбудсмена Павел Астахов обратился к Владимиру Путину с идеей ввести для педофилов, освободившихся из колоний, пожизненный административный надзор. Кроме того, он заявил о необходимости исключить возможность УДО для осужденных за подобные преступления. Для тех же преступников, от действий которых пострадали дети в возрасте до 14 лет, Астахов также предложил отменить сроки давности.

В апреле того же года депутаты Госдумы Елена Мизулина и Ольга Баталина внесли в нижнюю палату законопроект, отменяющий сроки давности за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за организацию детской проституции и оборот детской порнографии. В ноябре 2016 года комитет Госдумы по законодательству отправил этот законопроект на доработку.