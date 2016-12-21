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Также: Право, СМИ, Экономика, Общество | Персоны: Никита Михалков

новость Суд отклонил иск Михалкова к "Известиям" и "ФедералПресс"

21.12.2016
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Савеловский суд Москвы отказал режиссеру Никите Михалкову в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации на 3,8 миллиона рублей к газете "Известия" и агентству "ФедералПресс". Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Константина Тимошенко.

"Суд отказал в удовлетворении исковых требований истца в полном объеме", - сказал Тимошенко.

18 сентября 2015 года "Известия" опубликовали статью под названием "Михалков будет собирать "налог на болванки" еще 10 лет". В суде представитель истца Галина Енютина заявила, что ее доверитель оспаривает заголовок и фото к статье, которые, по его мнению, "усиливают ложное впечатление о том, что якобы Министерство культуры разрешило Михалкову лично собирать налог на электронные носители и получать прибыль".

В своем исковом заявлении Михалков требовал 1,5 млн рублей с ОАО "Газета Известия", редакции газеты и сетевого издания за распространение ложных сведений, а также 400 тысяч рублей за использование его фото. Кроме того, соответчиками по иску стали ООО "ФедералПресс Медиа" и ООО "ФедералПресс", которые со с ссылкой на "Известия" опубликовали заметку под названием "Минкультуры разрешило Михалкову кормиться с "налога на болванки" еще 10 лет. С них заявитель потребовал такие же суммы.

Лингвистическое заключение, составленное по итогам проведения судебной экспертизы, содержит вывод об невозможности установить негативный смысл в тексте заметки "Известий". В то же время эксперты посчитали, что заголовок "ФедералПресс" с фразой "Михалкову разрешили кормиться с налога на болванки" содержит недостоверное утверждение об удовлетворении личных нужд режиссера государственным сбором и имеет признаки негативной информации.

Ранее Гагаринский суд Москвы отклонил аналогичный иск Михалкова к РБК на 2 миллиона рублей, а Тверской суд Москвы - к сетевому изданию Финам.Ру на 3 миллиона рублей.

В декабре 2010 года Росохранкультура назначила сборщиком отчислений за авторские права Российский союз правообладателей, созданный Михалковым. РСП получает отчисления с поставщиков носителей информации - в частности, DVD-проигрывателей, компьютеров и ноутбуков, мобильных телефонов, гарнитур к ним, видеокамер, компакт-дисков, флеш-карт и кинопленок. Размер так называемого "налога на болванки" оценивается от 150 до 200 миллионов долларов в год.

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21.12.2016

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