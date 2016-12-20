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новость Учителя английского языка из Владивостока отправили под домашний арест за "унижение русских"

20.12.2016
Мост Золотой во Владивостоке. Фото: vladik.me
Мост Золотой во Владивостоке. Фото: vladik.me
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В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего преподавателя английского языка. Как говорится в сообщении на сайте краевого управления Следственного комитета, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, инцидент произошел 11 июля на улице Набережная во Владивостоке. Мужчина, играя в волейбол на спортивной площадке, "употребил словосочетания и фразеологические обороты, которые расцениваются как унижение человеческого достоинство группы лиц, объединенных по признаку национальности, в отношении представителей группы лиц, выделенных по национальному признаку - русские".

Как отмечается в сообщении, обвиняемый признал вину, поэтому был оформлен протокол явки с повинной. По уголовному делу допрошены свидетели, назначена лингвистическая экспертиза. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В пресс-релизе подчеркивается, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Приморскому краю.

Накануне стало известно, что в Калуге открыто дело об экстремизме против местного блогера Романа Гришина. Ему грозит четыре года за публикацию во "Вконтакте" клипа на песню "Это, детка, рашизм". С Гришина взята подписка о невыезде. Ранее за публикацию клипа была арестована по административному делу активистка Дарья Полюдова.

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20.12.2016

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