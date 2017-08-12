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Также: История, Россия, Европа, Госдума, Общество, Политика, Мир, Парламент | Персоны: Леонид Слуцкий, Ирина Яровая

новость Не вместе, а поврозь

В Госдуме назвали циничным обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны
12.08.2017
Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте, 22.09.1939. Фото: Bundesarchiv
Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте, 22.09.1939. Фото: Bundesarchiv
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Слова главы МИДа Польши Витольда Ващиковского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны опасны, так как поощряет духовных наследников нацистов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает Интерфакс.

"Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности", - сказал Слуцкий. Он назвал обвинения в адрес СССР очередной попытка переписать историю.

Такие высказывания опасны, поскольку "поощряют реваншистов, духовных наследников нацистов", отметил депутат. "Вклад советского народа в победу над коричневой чумой, в освобождение от нее Европы, в том числе Польши, не может и не должен подвергаться сомнению", - подчеркнул Слуцкий.

Вице-спикер Ирина Яровая сравнила Ващиковского с Йозефом Геббельсом. "Глава МИД Польши докатился в своем лживом цинизме до позиции идеолога фашистского рейха Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят", - сказала она.

В четверг Ващиковский заявил, что СССР вместе с Третьим рейхом несет ответственность за начало Второй мировой войны, сообщала газета Rzeczpospolita. Министр подчеркнул, что в 1939 году Советский Союз и Германия совместно напали на Польшу. Так Ващиковский прокомментировал заявление посла России в Варшаве Сергея Андреева о том, что Польше следует сохранить памятники бойцам Красной Армии на своей территории.

"Нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения от немецкой оккупации", - отметил Ващиковский. По его мнению, Советский Союз воевал на территории Польши с Германией "в собственных интересах, так как на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".

22 июня Сейм (нижняя палата парламента Польши) проголосовал за решение о сносе памятников, прославляющих коммунизм и, в частности, Красную армию. Соответствующие поправки были внесены в принятый в прошлом году закон о декоммунизации.

Демонтаж будет производиться после консультаций с Институтом национальной памяти. Сносу не подлежат надмогильные памятники, а также монументы, включенные в реестр памятников архитектуры, демонстрируемые в научных целях или как произведения искусства. Кроме того, действие поправок не распространяется на объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение.

Прочие памятники предлагается демонтировать в течение года после вступления поправок в силу. На территории Польши насчитывается не меньше 469 таких объектов, и около 250 из них посвящены Красной армии.

В России принятие законопроекта сразу вызвало резкую реакцию. "У депутатов Сейма Польши, похоже, снесло совесть и голову", - заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. 5 июля депутат Николай Харитонов, член президиума ЦК КПРФ, предложил немедленно прервать дипломатические отношения и прекратить торговлю с Польшей. Однако его предложение не поддержали. 25 июля Совет Федерации призвал президента Владимира Путина ввести санкции против Польши.

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12.08.2017
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