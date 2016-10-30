О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Society/History/m.256101.html
Также: История, Общество, Политзеки, Россия, Политика

статья Кто новое помянет

30.10.2016

После большого московского "Возвращения имен" региональные отделения "Мемориала" провели собственные акции в День памяти жертв политических репрессий. Участники мероприятия в Твери рассказали, что они думают о сегодняшних политических репрессиях и о свободе слова в стране.

Видео Михаила Баранова:

Репрессии вчера и сегодня
В Екатеринбурге в День политзека пикетчики принесли портреты многих узников.

Фото Ильи Мясковского:

Оставить комментарий Обсудить
30.10.2016
статья Статьи по теме
"Возвращение имен". Фото Дмитрия Борко

Изменить нельзя

30.10.2016

С каждым годом на акцию "Мемориала" у Соловецкого камня приходит все больше людей. Они по нескольку часов стоят на холодном ветру в очереди к микрофону, чтобы прочитать имена расстрелянных. В этот раз гораздо чаще звучали слова "от себя". "Возвращение имен" - единственная по-настоящему массовая гражданская акция в сегодняшней России. Видео Дмитрия Борко.


новость Новости по теме
29.10.2016 В Москве проходит акция памяти жертв политических репрессий →
Фото и Видео
27609
Play own
Репрессии вчера и сегодня
27320
Play own
Память Бабьего Яра
26995
Play own
Лев Гудков: социология Августа
26994
Play own
"Остров-1991"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Белград: тайник на пути кортежа
Александр Вучич. Фото: srbija.gov.rs
новость Российские АПЛ в Средиземноморье
АПЛ проекта "Щука-Б". Источник: vpk.name
новость Райкин помирился с Мединским
Константин Райкин и Владимир Мединский
статья Мы Запад всегда били
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Россия как Мессия
383
в блоге Идиоты и "оттепель"
59
статья Фильм о страшном государстве
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Владимир: арест экс-вице-губера
Дмитрий Хвостов. Фото: zebra-tv.ru
новость Кадыров против Райкина
Рамзан Кадыров и Александр Залдостанов (Хирург). Фото: grozny-inform.ru
новость Сербия отрицает высылку россиян
Николай Патрушев и Небойша Стефанович. Фото: novaborba.co.rs
новость Литва готовится к сопротивлению
Брошюра о сопротивлении оккупантам. Фото: 15min.lt
новость Россиянка не отдает медаль
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
новость Крым: неизвестные политзеки
СИЗО-1 в Симферополе. Фото: wikimapia.org
в блоге Русские спасут
383
новость Задержания на марше в Питере: ВИДЕО
Всеволод Нелаев и Яна Турбова. Фото: vk.com/dempiter
статья Вечер политзеков: ВИДЕО
Вечер поддержки политзеков
новость Твердое слово Хирурга
Награждение Хирурга орденом Почета. Фото: kremlin.ru
новость Леонтьев о зарплате Сечина
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
новость Стенин: незаконный этап
Игорь Стенин у входа в ИК-10 в Астрахани, 09.09.2016. Фото: kavkaz-uzel.eu