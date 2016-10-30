После большого московского "Возвращения имен" региональные отделения "Мемориала" провели собственные акции в День памяти жертв политических репрессий. Участники мероприятия в Твери рассказали, что они думают о сегодняшних политических репрессиях и о свободе слова в стране.

Видео Михаила Баранова:

Репрессии вчера и сегодня

В Екатеринбурге в День политзека пикетчики принесли портреты многих узников.

Фото Ильи Мясковского: