Нобелевскую премию мира в 2017 году присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Об этом сообщается на сайте премии.

Нобелевскую премию мира в 2017 году присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Награда присуждена ICAN "за ее работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за ее новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров".