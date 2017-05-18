Реклама

Армения передала России для отбывания наказания военнослужащего Валерия Пермякова, приговоренного к пожизненному сроку за убийство семьи из семи человек в городе Гюмри. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство юстиции Армении.

В ведомстве отметили, что Пермякова отправили в Россию в рамках Московской конвенции о передаче осужденных. При этом Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону еще 4 мая признал пожизненный приговор армянского суда подлежащим исполнению на территории России.

О ведущихся переговорах по поводу передачи Пермякова в Россию армянский Минюст сообщил 2 мая. В ведомстве опровергали распространявшиеся рядом СМИ сведения о возможном обмене Пермякова на гражданина Армении Грачью Арутюняна, осужденного в 2013 году в России за смертельное ДТП.

В январе 2015 года дезертировавший с базы российский солдат-срочник Пермяков пришел в дом незнакомой ему семьи Аветисян и расстрелял из автомата Калашникова пятерых взрослых в возрасте от 24 до 55 лет, а двум детям - двухлетней Асмик и полугодовалому Сереже - нанес удары штык-ножом. Все потерпевшие погибли на месте, кроме полугодовалого младенца. Его прооперировали, однако 19 января Сережа скончался в больнице.

На следующую ночь российские пограничники задержали Пермякова при попытке перейти армяно-турецкую границу. Армянская сторона, в том числе под давлением массовых протестов местных жителей, требовала выдачи Пермякова и суда над ним по собственным законам. Россия отказалась выдать подозреваемого, сославшись на свою Конституцию.

Тем не менее 26 июня 2015 года, после начала в Армении протестов против повышения тарифов на электроэнергию, президент страны Серж Саргсян встретился с министром транспорта России, сопредседателем армяно-российской межправительственной комиссии Максимом Соколовым и договорился, что материалы об убийстве, которое совершил Пермяков, передадут в ведение армянской стороны. Передача материалов состоялась 18 июля.

При этом материалы о дезертирстве и хищении оружия были выделены из дела в отдельное производством и рассматривались российским 5-м гарнизонным военным судом (Ереван). 12 августа 2015 года этот суд в ходе выездного заседания на 102-й базе приговорил Пермякова к 10 годам строгого режима по статьям 338 (дезертирство с оружием), 226 (хищение оружия и боеприпасов) и 222 УК России (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

23 августа 2016 года суд Ширакской области Армении в ходе выездного заседания на 102-й российской военной базе приговорил Пермякова к пожизненному заключению. Подсудимый был признан виновным по пунктам 1, 5, 8 части 2 статьи 104 (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений), пунктам 3, 4 части 2 статьи 175 (разбой с незаконным проникновением в жилище и применением оружия) и части 2 статьи 34 - статье 329 УК Армении (попытка незаконного пересечения государственной границы).