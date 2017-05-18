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Армения передала России для отбывания наказания военнослужащего Валерия Пермякова, приговоренного к пожизненному сроку за убийство семьи из семи человек в городе Гюмри. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство юстиции Армении.
В ведомстве отметили, что Пермякова отправили в Россию в рамках Московской конвенции о передаче осужденных. При этом Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону еще 4 мая признал пожизненный приговор армянского суда подлежащим исполнению на территории России.
О ведущихся переговорах по поводу передачи Пермякова в Россию армянский Минюст сообщил 2 мая. В ведомстве опровергали распространявшиеся рядом СМИ сведения о возможном обмене Пермякова на гражданина Армении Грачью Арутюняна, осужденного в 2013 году в России за смертельное ДТП.
В январе 2015 года дезертировавший с базы российский солдат-срочник Пермяков пришел в дом незнакомой ему семьи Аветисян и расстрелял из автомата Калашникова пятерых взрослых в возрасте от 24 до 55 лет, а двум детям - двухлетней Асмик и полугодовалому Сереже - нанес удары штык-ножом. Все потерпевшие погибли на месте, кроме полугодовалого младенца. Его прооперировали, однако 19 января Сережа скончался в больнице.
На следующую ночь российские пограничники задержали Пермякова при попытке перейти армяно-турецкую границу. Армянская сторона, в том числе под давлением массовых протестов местных жителей, требовала выдачи Пермякова и суда над ним по собственным законам. Россия отказалась выдать подозреваемого, сославшись на свою Конституцию.
Тем не менее 26 июня 2015 года, после начала в Армении протестов против повышения тарифов на электроэнергию, президент страны Серж Саргсян встретился с министром транспорта России, сопредседателем армяно-российской межправительственной комиссии Максимом Соколовым и договорился, что материалы об убийстве, которое совершил Пермяков, передадут в ведение армянской стороны. Передача материалов состоялась 18 июля.
При этом материалы о дезертирстве и хищении оружия были выделены из дела в отдельное производством и рассматривались российским 5-м гарнизонным военным судом (Ереван). 12 августа 2015 года этот суд в ходе выездного заседания на 102-й базе приговорил Пермякова к 10 годам строгого режима по статьям 338 (дезертирство с оружием), 226 (хищение оружия и боеприпасов) и 222 УК России (незаконный оборот оружия и боеприпасов).
23 августа 2016 года суд Ширакской области Армении в ходе выездного заседания на 102-й российской военной базе приговорил Пермякова к пожизненному заключению. Подсудимый был признан виновным по пунктам 1, 5, 8 части 2 статьи 104 (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений), пунктам 3, 4 части 2 статьи 175 (разбой с незаконным проникновением в жилище и применением оружия) и части 2 статьи 34 - статье 329 УК Армении (попытка незаконного пересечения государственной границы).
Если кто-то думает, что Армения "обречена" на пророссийскую позицию, он серьезно ошибается. Российскому руководству достаточно сделать несколько привычных ошибок, чтобы страна, которая кажется "обреченной" на союзничество, стала воспринимать Россию так, как ее воспринимают сегодня в Украине, - как предательницу.