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Также: Мир, Россия, Война, Политика | Персоны: Виктор Озеров

новость Наличие призраков

Reuters: Российский спецназ развернут у границы с Ливией
14.03.2017
Спецназ.Показательные выступления. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Спецназ.Показательные выступления. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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В Египте близ населенного пункта Сиди-Баррани примерно в 100 км от границы с Ливией размещены подразделения российского спецназа и беспилотники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Американские дипломаты полагают, что переброска сил может быть началом российской операции по поддержке командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, который контролирует восточные районы страны. Его силы сражаются с войсками признанного Западом и ООН правительства премьер-министра Файеза ас-Сарраджа. 3 марта Хафтар потерпел поражение при попытке атаки нефтяных терминалов в районе Бенгази.

По данным египетских источников, шесть российских войсковых подразделений были переброшены в страну по воздуху. Доставившие их самолеты после 10 дней стоянки отправились в Ливию.

В то же время представители ни властей Египта, ни самого ливийского военачальника информацию не подтвердили. "На территории Египта нет солдат любого иностранного государства. Это вопрос суверенитета", - сказал представитель египетской армии Тамер аль-Рифаи.

Глава комитета по обороне Совета Федерации Виктор Озеров назвал сообщение Reuters "информационной уткой". По его словам, российское руководство не ставило перед Советом Федерации вопрос о направлении российских военнослужащих в Египет или Ливию.

В воскресенье Reuters со ссылкой на главу российской "частной разведывательной компании" РСБ Олега Криницына сообщило, что боевики компании действовали на востоке Ливии на стороне Хафтара. Всего в Ливии находились несколько десятков наемников из России. По словам Криницына, они занимались разминированием некоего промышленного объекта в местности близ Бенгази, незадолго до этого отвоеванной Хафтаром у исламистских повстанцев. Российские боевики прибыли в Ливию в прошлом году, а вернулись назад в феврале, выполнив свои задачи, рассказал глава РСБ.

Криницын отказался сообщить, сколько именно наемников действовали в североафриканской стране. Он сослался на коммерческую тайну. В то же время глава РСБ заметил, что для разминирования требовалось около 50 саперов, и еще столько же человек было необходимо для обеспечения безопасности работ.

Кто именно нанял его фирму и на каком объекте проводилось разминирование, Криницын также не уточнил. Как заметили агентству источники в российских военных или околовоенных кругах, маловероятно, чтобы такая сделка состоялась без одобрения властей России. Сам глава РСБ опроверг сотрудничество своей фирмы с российским Минобороны. В то же время он заявил, что компанию "консультировал" МИД России. Не пояснил Криницын и того, было ли привлечение российских наемников одобрено признанными ООН властями страны.

По словам Криницына, задачи участвовать в боях у его наемников не было. В то же время глава РСБ заметил, что после прибытия в Ливию их вооружили - каким оружием, он не сообщил. Как отмечает Reuters, ООН наложило эмбарго на поставки в эту страну оружия иным субъектам, кроме международно признанного правительства.

Как рассказал Криницын, его наемники ранее побывали в Сирии. Однако там, по его словам, они также не выполняли боевых задач.

По данным Reuters, в российском руководстве нет единого мнения по ливийскому вопросу. МИД выступает за то, чтобы Хафтар заключил союз с международно признанным правительством Ливии. Между тем Минобороны, а также ряд чиновников администрации президента, хотят, чтобы фельдмаршал взял под контроль всю свою страну. Они утверждают, что именно Хафтар сумеет вновь объединить Ливию, которая после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи фактически распалась на ряд регионов, которые контролируются различными враждующими друг с другом группировками.

В ноябре прошлого года Хафтар посетил Москву и встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. В декабре он поднялся на борт российского авианосца (вероятно, имеется в виду "Адмирал Кузнецов") и провел по видеосвязи переговоры с главой Минобороны Сергеем Шойгу. В последние недели в Россию были отправлены на лечение 100 раненых боевиков Хафтара.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.03.2017

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