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Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляцию четверых российских лыжников на временное отстранение от соревнований. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

"Допинговая панель FIS, заслушав Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина, большинством голосов вынесла вердикт не отменять ранее принятое решение и продлить временное отстранение указанных атлетов впредь до нового уведомления", – говорится в пресс-релизе FIS.

До этого аналогичное решение было принято в отношении еще двух российских лыжников, Александра Легкова и Евгения Белова. У отстраненных спортсменов есть три недели на то, чтобы обжаловать решение FIS в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Однако они не смогут принять участие в начавшемся во вторник чемпионате мира по лыжному спорту в Финляндии.

9 декабря независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.

22 декабря допинговая комиссии FIS после изучения доклада Макларена отстранила Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Иванову и Шаповалову. Решение было принято единогласно. На время дисквалификации спортсмены не могут принимать участие в любых соревнованиях, как национальных, так и международных. В Сочи Легков стал чемпионом, Вылегжанин - серебряным призером.