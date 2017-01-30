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новость В Канаде неизвестные открыли стрельбу в мечети: есть жертвы

30.01.2017
На месте происшествия в Квебеке. Фото: @AJEnglish
На месте происшествия в Квебеке. Фото: @AJEnglish
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В канадском городе Квебеке неизвестные открыли стрельбу в здании Исламского культурного центра, где во время вечерней молитвы собрались около 40 человек, передает "Немецкая волна". В результате нападения, по последним данным, погибли шесть человек.

Сведения о числе преступников разнятся. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о трех стрелявших. По словам представителя полиции, задержаны двое. Один из них попытался скрыться, двигаясь по направлению к острову Орлеан в устье реки Святого Лаврентия. После продолжительного преследования он был пойман и взят под стражу.

Нападение произошло 29 января в 21.15 по местному времени. В здание ворвались неизвестные, лица которых были скрыты под масками-балаклавами, и открыли огонь. В помещении на момент трагедии находились преимущественно мужчины, женщины собрались для богослужения на втором этаже здания.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу "трусливым нападением". "Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечете Квебека. Мои мои мысли сейчас с жертвами и их семьями", - написал Трюдо в своем твиттере.

В своем официальном заявлении премьер-министр назвал случившееся террористической атакой, направленной на мусульман. "Мы осуждаем этот теракт, направленный против мусульман, которые находились в месте поклонения и убежища", - говорится в заявлении. "Нам больно видеть такой жест бессмысленного насилия, которое было совершено", - добавил он.

В субботу Трюдо заверил, что его страна предоставит убежище всем нуждающимся. "Тем, кто бежит от преследований, террора и войны: канадцы радушно примут вас вне зависимости от вашего вероисповедания, - написал он в своем твиттере. - Разнообразие - наша сила".

Со своим заявлением Трюдо выступил после подписания в пятницу президентом США Дональдом Трампом антимигрантского указа. Согласно документу прием Соединенными Штатами беженцев из Сирии прекращается на неопределенный срок, а еще из шести стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана - на 120 дней. Кроме того, граждане шести последних стран смогут пребывать в США не более 90 суток. Такая мера, заявил Трамп, позволит "удержать радикальных исламских террористов за пределами Соединенных Штатов".

Ограничения затрагивают в частности и обладателей грин-карты - постоянного вида на жительство в США.

По данным Министерства внутренней безопасности страны, указ непосредственно затронул 375 человек, из которых 109 на момент подписания указа уже вылетели в США, а еще 173 не были допущены на борт перед вылетом.

Комментарии 19 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
30.01.2017

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