О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/m.258287.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/m.258287.html
Также: Мир, Общество, Право, Политика

новость Панама приостановила расследование офшорного скандала

25.01.2017
Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de
Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de
Реклама

Прокуратура Панамы приостановила расследование по делу о "панамском досье". Как передает Интерфакс, об этом сообщили в генпрокуратуре страны.

Основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий. Решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

Как дополняет Би-Би-Си, по словам генпрокурора страны, причиной приостановки расследования стала жалоба, поданная в конституционный суд Панамы на действия следователей. По мнению автора жалобы, участники расследования нарушают конституцию. В генпрокуратуре Панамы не стали уточнять, кто именно подал жалобу.

Первые данные из "панамского архива" были опубликованы 3 апреля 2016 года. Речь в расследовании шла о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базировалось на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Среди прочего в "Панамских документах" говорилось о финансовых махинациях приближенных Владимира Путина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком "Россия", который американские власти называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников", а также с близкими знакомыми Путина.

14 апреля в ходе прямой линии Путин подтвердил достоверность информации из "панамского архива". Однако, добавил глава государства, нигде в этих документах не говорится, что к средствам в офшорах имеет отношение лично он.

Оставить комментарий Обсудить
25.01.2017

новость Новости по теме
06.06.2016 Генпрокуратура проверяет МВД после публикации панамских документов →
10.05.2016 ICIJ опубликовал полную базу данных "панамского архива" →
26.04.2016 Деньги, похищенные фигурантами дела Магнитского, нашли в офшоре Ролдугина →
14.04.2016 Путин подтвердил достоверность информации об офшорах из "Панамского архива" →
04.04.2016 Костин: Информация о связи Путина с офшорами - бред →
04.04.2016 "Новая газета": Песков связан с офшором Carina Global Assets Ltd →
03.04.2016 Опубликован доклад о махинациях приближенных Путина на 2 миллиарда долларов →
28.03.2016 Песков: Готовится информационный вброс против Путина →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Толстой, евреи, каторжане
Илья Мильштейн
новость "Протоны" остались без двигателей
Ракета-носитель Протон-М. Фото с сайта Роскосмоса
новость Грефа обвинии в рейдерстве
Герман Греф. Фото: pnp.ru
новость Арест в "Лаборатории Касперского"
Руслан Стоянов. Фото: pcweek.ru
статья Мелания и чудовище
РЕКЛАМА
Loading...
новость Володин защитил Толстого
Вячеслав Володин и Петр Толстой. Коллаж Граней.Ру
новость Китайские ракеты у границ России
DF-41. Фото: tiananmenstremendousachievements.wordpress.com
статья Трамп и сердитые граждане
Владимир Абаринов
в блоге Голливуд, уходи!
383
статья Травмы Трампа
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Исаакий и евреи
383
новость Дело "украинских наркодилеров"
"Украинские наркоторговцы" в Калужском райсуде. Кадр "России-1"
новость Запрет продлили на два месяца
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
новость Провал переговоров в Астане
Сирийские повстанцы. Кадр видеозаписи
в блоге Глобализм в вагине
383
статья Джентльмен и наперсточник
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Чиновники против Ремарка
Эрих Мария Ремарк. Источник: Bundesarchiv
новость Доску Колчаку уберут
Александр Колчак. Фото с сайта www.dnsk.ru
новость Губарев: суд будет заочным
Павел Губарев после покушения, октябрь 2014. Фото с личной ФБ-страницы
новость Балуха бьют в СИЗО
Владимир Балух. Фото: hromadske.ua