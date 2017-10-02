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Также: США, Политика, Мир

новость AP: От "акустических атак" на Кубе пострадали американские разведчики

02.10.2017
Посольство США на Кубе. Фото: cu.usembassy.gov
Посольство США на Кубе. Фото: cu.usembassy.gov
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От "акустических атак" на персонал посольства США на Кубе пострадали сотрудники американской разведки, работавшие в дипмиссии под прикрытием. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как сообщается, разведчики первыми пострадали от воздействия неизвестной природы. "Акустические атаки" начались в ноябре прошлого года, через несколько дней после президентских выборов в США.

Сотрудники спецслужб, прикомандированные к посольству, жаловались на странные физические ощущения. Также они слышали внутри своего жилья в Гаване и на улице необычные громкие звуки, похожие на стрекот сверчка. Некоторые из разведчиков в результате получили повреждения мозга, другие потеряли слух.

В конце 2016 года сотрудники посольства США на Кубе стали жаловаться на плохое самочувствие, в частности, тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве, трудности со сном. Позже была выдвинута версия, будто против дипломатов были применены некие звуковые устройства. Всего от "акустических атак" пострадал 21 человек.

Власти Кубы сотрудничают с США в расследовании и отрицают какие-либо действия, направленные против американской дипмиссии.

29 сентября США отозвали большую часть сотрудников посольства в Гаване из-за опасений за их здоровье. Также Госдеп рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок на Кубу.

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02.10.2017
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