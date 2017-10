От "акустических атак" на персонал посольства США на Кубе пострадали сотрудники американской разведки, работавшие в дипмиссии под прикрытием. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="//graniru.org/Politics/World/US/m.264414.html"> <img src="//graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/264414.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="//graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: AP: От "акустических атак" на Кубе пострадали американские разведчики</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> От "акустических атак" на персонал посольства США на Кубе пострадали американские разведчики, работавшие в дипмиссии под прикрытием, сообщает Associated Press. Сотрудники спецслужб стали первыми жертвами неизвестного воздействия, некоторые из них потеряли слух, другие получили повреждения мозга. Из-за опасений за жизнь сотрудников дипмисии большая часть персонала посольства в Гаване отозвана. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>