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США пытаются наладить прямой диалог с КНДР относительно ее ракетной и ядерной программ, однако в Пхеньяне не проявляют заинтересованности во взаимодействии. Как передает Reuters, об этом в субботу заявил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.

У Вашингтона, уточнил глава Госдепа, есть два-три прямых канала связи с Пхеньяном. США пытаются выяснить, чего КНДР хочет в обмен на отказ от ракетной и ядерной программ, однако режим Кимов до сих пор не продемонстрировал готовности вести диалог на эту тему.

Как отмечается в публикации, Тиллерсон в первый раз упомянул о попытках нынешней администрации США начать прямой диалог с Северной Кореей.

Отношения между двумя странами в последние недели день ото дня ухудшаются. 19 сентября президент США Дональд Трамп заявил на сессии Генассамблеи ООН, что КНДР может быть полностью разрушена, если станет непосредственной угрозой для Вашингтона. Он призвал мировое сообщество полностью изолировать Северную Корею.

Два дня спустя Трамп подписал указ о новых санкциях против КНДР. Документ запрещает американцам заключать сделки с фирмами и частными лицами, торгующими с этой страной.

22 сентября глава северокорейского МИДа Ли Юн Хо пригрозил в ответ на выступление Трампа в ООН провести "самое мощное испытание водородной бомбы" в Тихом океане.

24-го числа США объявили, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с базы на Гуаме и истребители F-15C с базы на японском острове Окинава совершили рейд в международном воздушном пространстве у восточного побережья КНДР. Рейд был призван продемонстрировать Пхеньяну мощь Вашингтона.

Несколькими часами позже КНДР распространила пропагандистский видеоролик с кадрами атакованных Пхеньяном американских самолетов F-35 и B-1B, а также атомного авианосца Carl Vinson. Подпись в титрах гласила: "Пусть только нападут эти F-35, B-1B и Carl Vinson - мы их вот так отправим в могилу". Президент США в сюжете был назван "безумцем".

25 сентября Трамп полностью запретил гражданам КНДР въезд в США.