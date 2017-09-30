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новость Кадровый холод

ЦРУ пригласило на работу знающих русский язык американцев
30.09.2017
Объявление о вакансиях ЦРУ. Фото: twitter.com/CIA
Объявление о вакансиях ЦРУ. Фото: twitter.com/CIA
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Центральное разведывательное управление США приглашает на работу американских граждан со знанием русского языка. Объявление о наборе сотрудников опубликовано на официальной странице спецслужбы в твиттере.

Объявление сопровождается иллюстраций с надписью по-русски: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".

"Говорите по-русски? Вы гражданин США и имеете высшее образование? Вы интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь" - говорится в объявлении по-английски.

В январе будущий директор ЦРУ Майкл Помпео на на слушаниях в Сенате по утверждению его кандидатуры назвал Россию угрозой для США и заявил, что считает обоснованными предположения о причастности Москвы к хакерским атакам на Америку. Также он обвинил Россию в агрессивных действиях против Украины.

В конце июня Помпео заявил, что Россия десятки лет подрывала американскую демократию.

21 июля Помпео вновь заявил, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы задолго до кампании 2016 года. "Конечно, вмешивалась. И четыре года назад, и восемь лет назад", - ответил директор ЦРУ на вопрос одного из участников форума по безопасности в Аспене. По словам Помпео, его уверенность разделяет все разведывательное сообщество. "Все не ограничивается 2008-м годом. Можно вспомнить 70-е годы. Моя точка зрения проста: угроза реальна. И американское правительство, включая ЦРУ, должно определиться, как ей противостоять", - добавил директор ЦРУ.

"Мы живем в мире, где русские накопили огромный ядерный арсенал и прочно закрепились в Сирии. Они забрали Крым, - сказал Помпео. - Им нравится донимать Америку. Я думаю, когда они находят способ как-то затруднить нам жизнь, они видят в этом пользу для себя. Америка просто обязана дать отпор".

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30.09.2017
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Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
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