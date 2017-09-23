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Избирательные комиссии 21 штата подверглись кибератакам во время выборов президента США
23.09.2017
Министерство национальной безопасности США
Министерство национальной безопасности США
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Компьютерные системы избирательных комиссий в 21 штате подверглись кибератакам во время президентских выборов 2016 года. Об этом Министерство национальной безопасности США сообщило властям штатов, сообщает Reuters.

Ведомство не называло источник этих атак. Однако избирательная комиссия Висконсина сообщила, что за нападением стоят "российские правительственные компьютерные деятели". Представители еще двух штатов, подвергшихся атаке, также заявили, что следы ведут в Россию.

В большинстве случаев хакерам не удалось получить доступ к компьютерам избирательных комиссий. Однако в нескольких штатах они смогли взломать компьютерные сети, хотя и не не добрались до систем, занимающихся регистрацией избирателей и подсчетом голосов.

"Нет никаких доказательств того, что русские изменили хотя бы один голос или хотя бы одну регистрацию", - сказал Джадд Чой, президент Национальной ассоциации администраторов избиркомов (NASED).

Это первое официальное подтверждение кибератак на избирательные системы штатов со стороны Министерства национальной безопасности, хотя первые сообщения о таких атаках в различных штатах появились около года назад. Заместитель председателя сенатского комитета по делам разведки демократ Марк Уорнер подверг ведомство критике за эту задержку. "Наши выборы - фундамент демократии и министерство внутренней безопасности должно сообщать штатам и муниципалитетам об атаках на их избирательные системы без промедления", - сказал Уорнер.

В июне бывший глава Министерства национальной безопасности США Джен Джонсон в письменных показаниях Конгрессу заявил, что хакерские атаки на избирательную систему США проводились по прямому указанию российского президента Владимира Путина. "В 2016 году российское правительство по приказу Владимира Путина организовало атаки на нашу нацию с целью повлиять на наши выборы - легко и просто. Теперь ключевой вопрос для президента и Конгресса - что мы делаем, чтобы защитить американский народ и демократию от подобных вещей в будущем?", - говорилось в показаниях экс-министра.

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23.09.2017
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Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
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