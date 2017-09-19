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У "Лаборатории Касперского" нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Интерфакс.

"Выстраивать предположения о возможных рисках на основе недостоверной информации и страны происхождения компании - значит подвергать всех дополнительной угрозе, так как подобное решение ограничивает выбор защитных продуктов на рынке", - отмечают в "Лаборатории Касперского". Подчеркивается, что в компания "высоко ценит предоставленную правительством США возможность выступить перед Конгрессом 27 сентября и публично опровергнуть ложные обвинения" в свой адрес.

Заявление компания сделала в связи с принятием Сенатом США поправок к проекту оборонного бюджета на 2018 год, законодательно закрепляющем запрет на использование продуктов "Лаборатории Касперского" в федеральных ведомствах США. Поправки были приняты по инициативе сенатора-демократа Джин Шахин, сообщает "Голос Америки". Поправка "устраняет реальную уязвимость в нашей системе национальной безопасности", считает сенатор. "Собранные против "Лаборатории Касперского" доводы неопровержимы, - говорится в заявлении Шахин. - Прочные связи между "Лабораторией Касперского" и Кремлем вызывают тревогу и хорошо задокументированы". "Я аплодирую администрации Трампа за то, что она прислушалась к моему призыву удалить программное обеспечение "Лаборатории Касперского" со всех федеральных компьютеров, - заявила сенатор. - Важно, чтобы этот запрет стал частью законодательных норм и был распространен на все федеральное правительство". 13 сентября и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк издала приказ, обязывающий федеральные структуры исполнительной власти в 90-дневный срок полностью отказаться от использования продуктов "Лаборатории Касперского" и ее дочерних фирм. Чиновникам дано 30 дней на то, чтобы выявить все компьютеры с продуктами Касперского, и еще 60 - на то, чтобы найти им замену и удалить их.

Продукты Касперского, отмечается в сообщении, получают глубокий доступ к файлам на компьютерах, и это может быть использовано злоумышленниками для компрометации информационных систем. "Министерство обеспокоено связями между отдельными менеджерами "Лаборатории Касперского" и разведкой или иными правительственными структурами России, так же как и российским законом, который позволяет разведке запросить или потребовать у Касперского помощи в перехвате данных, проходящих через российские сети", - говорится в публикации.

На 27 сентября комитет Конгресса США по науке, космосу и технологиям назначил слушания по продукции "Лабаротории Касперского" и "рискам, которые они представляют для американских систем". Приглашения на слушания были направлены гендиректору российской компании Евгению Касперскому и четверым американским экспертам в области кибербезопасности.

"Я принимаю приглашение дать показания перед комитетом по науке, космосу и технологиям Палаты представителей США, и если я получу срочную визу, я с готовностью публично отвечу на обвинения в адрес моей компании и продуктов, которые мы разрабатываем", - говорится в заявлении Касперского.