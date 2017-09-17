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Также: США, Экология, Право, Экономика, Мир, Общество, Политика, Европа | Персоны: Дональд Трамп

новость США подтверждают намерение выйти из соглашения по климату

17.09.2017
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
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Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сэндерс подтвердила намерение США выйти из Парижского соглашения по климату. "Наша позиция по Парижскому соглашению не изменилась, - написала чиновница в своем официальном твиттере. - Президент (Дональд Трамп. - Ред.) высказался вполне ясно".

Информацию о готовности США остаться подписантом документа поместила в субботу The Wall Street Journal. Издание основывалось на том, что на недавней конференции в Монреале, посвященной глобальному потеплению, американская делегация подняла вопрос о пересмотре условий своего участия в Парижском соглашении.

В подобном ключе интерпретировал действия американской делегации и еврокомиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете. "США заявили, что они не будут пересматривать Парижское соглашение, но они попытаются пересмотреть условия, на которых они могут участвовать в рамках этого соглашения", - передавала слова чиновника Daily Mail.

Однако в воскресенье СМИ сообщили, что в администрации Трампа иначе оценивают ситуацию. Как утверждалось, США могут отказаться от мысли выйти из соглашения, лишь если получат "более благоприятные условия". Как отмечает Hot Air, в результате WSJ изменила первоначальный заголовок своей статьи - "Администрация Трампа не выйдет из Парижского соглашения по климату" - на менее определенный - "Администрация Трампа стремится избежать выхода из Парижского соглашения по климату, говорят международные чиновники".

О намерении выйти из Парижского соглашения Трамп объявил 1 июня. Соответствующее официальное уведомление, направленное ООН, Госдеп опубликовал 4 августа.

Выход из Парижского соглашения был одним из предвыборных обещаний Трампа. По словам президента США, при нынешних условиях соглашения США к 2025 году могли потерять 2,7 миллиона рабочих мест.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28 процентов по сравнению с уровнем 2005-го.

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17.09.2017
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