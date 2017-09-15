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Касперский согласился дать показания комитету конгресса США
15.09.2017
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
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Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский готов дать показания перед комитетом Конгресса США. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

"Я принимаю приглашение дать показания перед комитетом по науке, космосу и технологиям Палаты представителей США, и если я получу срочную визу, я с готовностью публично отвечу на обвинения в адрес моей компании и продуктов, которые мы разрабатываем", - говорится в заявлении Касперского.

Накануне комитет сообщил, что слушания назначены на 27 сентября. "Комитет по науке, космосу и технологиям проведет слушания по продукции "Касперского" и рискам, которые они представляют для американских систем", - сообщалось в твиттере комитета.

Приглашения на слушания были направлены Касперскому и четверым американским экспертам в области кибербезопасности из правительственных организаций и частных компаний, отмечается на сайте комитета.

В среду и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк издала приказ, обязывающий федеральные структуры исполнительной власти в 90-дневный срок полностью отказаться от использования продуктов "Лаборатории Касперского" и ее дочерних фирм. Чиновникам дано 30 дней на то, чтобы выявить все компьютеры с продуктами Касперского, и еще 60 - на то, чтобы найти им замену и удалить их.

Продукты Касперского, отмечается в сообщении, получают глубокий доступ к файлам на компьютерах, и это может быть использовано злоумышленниками для компрометации информационных систем. "Министерство обеспокоено связями между отдельными менеджерами "Лаборатории Касперского" и разведкой или иными правительственными структурами России, так же как и российским законом, который позволяет разведке запросить или потребовать у Касперского помощи в перехвате данных, проходящих через российские сети", - говорится в публикации.

27 июня агенты ФБР в нескольких городах США посетили сотрудников американских офисов "Лаборатории Касперского" и опросили их. В спецслужбе интересовались степенью подотчетности американских подразделений компании Москве.

29 июня стало известно, что комитет Сената США по обороне одобрил законопроект, запрещающий использование программ Касперского в американской армии. Автор законопроекта - сенатор-демократ от Нью-Хэмпшира Джин Шахин - отметила, что "Лаборатория Касперского" "может быть подвержена влиянию российских властей".

3 июля Касперский заявил, что готов предоставить американским властям исходный код программ компании, а также дать показания в Конгрессе, чтобы очиститься от подозрений в сотрудничестве с российскими властями.

Между тем 11 июля Bloomberg сообщил, что "Лаборатория Касперского" еще в конце 2000-х годов разрабатывала для российских спецслужб технологии защиты от DDoS-атак, а также внедряла у провайдеров "активные контрмеры" против хакеров. Российская компания возразила, что у ее менеджмента "нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством".

На другой день, 12 июля, администрация президента США исключила "Лабораторию Касперского" из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования госструктурами. Как отмечалось, такое решение призвано "обеспечить целостность и защищенность правительственных систем и сетей США". Однако тогда ограничения распространялись только на закупки, сделанные через Администрацию общих служб Белого Дома.

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15.09.2017
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