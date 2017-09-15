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Также: США, Внутренняя политика США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Унижение по службе

NYT: Конфликт Трампа с Сешнсом едва не привел к отставке последнего
15.09.2017
Дональд Трамп и Джефф Сешнс. Фото: whitehouse.gov
Дональд Трамп и Джефф Сешнс. Фото: whitehouse.gov
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Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и главой Минюста Джеффом Сешнсом, который возник в мае, едва не привел к отставке последнего. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

Как сообщает издание, 17 мая Трамп во время совещания в Белом Доме, на котором присутствовал Сешнс, узнал о назначении Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы. Президент вышел из себя и жестко отчитал Сешнса. Трамп заявил, что именно самоотвод министра привел к потере администрацией контроля над расследованием. Президент сказал Сешнсу, что решение назначить его главой Минюста "было одним из худших", назвал его "идиотом" и потребовал уйти в отставку.

Сешнс написал заявление об отставке. Однако вице-президент Майкл Пенс, уже бывший старший советник президента Стивен Бэннон и Райнс Прибус, возглавлявший тогда аппарат Белого Дома вступились за министра. Они заявили Трампу, что принятие отставки Сешнса "приведет только к большему хаосу внутри администрации и к выступлениям республиканцев против президента в конгрессе".

В итоге Трамп вернул Сешнсу заявление об отставке, а также написал от руки ответ министру.

Как рассказали источники издания, отношения между Трампом и Сешнсом улучшились только с середины лета, после того как глава Минюста стал "публично охотится на тех сотрудников администрации, занимающихся вопросами нацбезопасности, которые организовывали утечку секретной информации".

Представители Белого дома и Министерства юстиции отказались прокомментировать изданию информацию о конфликте Трампа и Сешнса.

2 марта The Washington Post сообщила, что Сешнс в 2016 году дважды встречался с Кисляком. Утверждалось, что он не упомянул об этих встречах на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Тогда демократы потребовали немедленной отставки Сешнса. На другой день чиновник взял самоотвод от участия во всех расследованиях, касающихся избирательной кампании Трампа.

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15.09.2017
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Владимир Абаринов

Наказание без отступления

Владимир Абаринов, 31.07.2017

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

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