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Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и главой Минюста Джеффом Сешнсом, который возник в мае, едва не привел к отставке последнего. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные источники.
Как сообщает издание, 17 мая Трамп во время совещания в Белом Доме, на котором присутствовал Сешнс, узнал о назначении Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию вмешательства России в американские выборы. Президент вышел из себя и жестко отчитал Сешнса. Трамп заявил, что именно самоотвод министра привел к потере администрацией контроля над расследованием. Президент сказал Сешнсу, что решение назначить его главой Минюста "было одним из худших", назвал его "идиотом" и потребовал уйти в отставку.
Сешнс написал заявление об отставке. Однако вице-президент Майкл Пенс, уже бывший старший советник президента Стивен Бэннон и Райнс Прибус, возглавлявший тогда аппарат Белого Дома вступились за министра. Они заявили Трампу, что принятие отставки Сешнса "приведет только к большему хаосу внутри администрации и к выступлениям республиканцев против президента в конгрессе".
В итоге Трамп вернул Сешнсу заявление об отставке, а также написал от руки ответ министру.
Как рассказали источники издания, отношения между Трампом и Сешнсом улучшились только с середины лета, после того как глава Минюста стал "публично охотится на тех сотрудников администрации, занимающихся вопросами нацбезопасности, которые организовывали утечку секретной информации".
Представители Белого дома и Министерства юстиции отказались прокомментировать изданию информацию о конфликте Трампа и Сешнса.
2 марта The Washington Post сообщила, что Сешнс в 2016 году дважды встречался с Кисляком. Утверждалось, что он не упомянул об этих встречах на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Тогда демократы потребовали немедленной отставки Сешнса. На другой день чиновник взял самоотвод от участия во всех расследованиях, касающихся избирательной кампании Трампа.
Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.