О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.263986.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.263986.html
Также: США, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Россия, Спецслужбы, Интернет, Технологии, Право, Мир, Политика, Общество

новость Госучреждения США обязали отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского"

13.09.2017
Логотип "Лаборатории Касперского"
Логотип "Лаборатории Касперского"
Реклама

И.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк издала приказ, обязывающий федеральные структуры исполнительной власти в 90-дневный срок полностью отказаться от использования продуктов российской "Лаборатории Касперского" и ее дочерних фирм. Об этом сообщается на сайте министерства.

Чиновникам дано 30 дней на то, чтобы выявить все компьютеры с продуктами Касперского, и еще 60 - на то, чтобы найти им замену и удалить их.

Продукты Касперского, отмечается в сообщении, получают глубокий доступ к файлам на компьютерах, и это может быть использовано злоумышленниками для компрометации информационных систем. "Министерство обеспокоено связями между отдельными менеджерами "Лаборатории Касперского" и разведкой или иными правительственными структурами России, так же как и российским законом, который позволяет разведке запросить или потребовать у Касперского помощи в перехвате данных, проходящих через российские сети", - говорится в публикации.

27 июня агенты ФБР в нескольких городах США посетили сотрудников американских офисов "Лаборатории Касперского" и опросили их. В спецслужбе интересовались степенью подотчетности американских подразделений компании Москве.

29 июня стало известно, что комитет Сената США по обороне одобрил законопроект, запрещающий использование программ Касперского в американской армии. Автор законопроекта - сенатор-демократ от Нью-Хэмпшира Джин Шахин - отметила, что "Лаборатория Касперского" "может быть подвержена влиянию российских властей".

3 июля основатель компании Евгений Касперский заявил, что готов предоставить американским властям исходный код программ компании, а также дать показания в Конгрессе, чтобы очиститься от подозрений в сотрудничестве с российскими властями.

Между тем 11 июля Bloomberg сообщил, что "Лаборатория Касперского" еще в конце 2000-х годов разрабатывала для российских спецслужб технологии защиты от DDoS-атак, а также внедряла у провайдеров "активные контрмеры" против хакеров.

Российская компания возразила, что у ее менеджмента "нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством".

На другой день, 12 июля, администрация президента США исключила "Лабораторию Касперского" из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования госструктурами. Как отмечалось, такое решение призвано "обеспечить целостность и защищенность правительственных систем и сетей США". Однако тогда ограничения распространялись только на закупки, сделанные через Администрацию общих служб Белого Дома.

Оставить комментарий Обсудить
13.09.2017
новость Новости по теме
12.07.2017 В госучреждениях США ограничили использование программ "Лаборатории Касперского" →
03.07.2017 Касперский: Я готов раскрыть американским властям код своих программ →
29.06.2017 В Сенате США хотят запретить использование программ "Лаборатории Касперского" в армии →
06.06.2017 "Лаборатория Касперского" пожаловалась в Еврокомиссию на Microsoft →
16.05.2017 На Украине заблокируют доступ к "Яндексу", "Вконтакте" и "Одноклассникам" →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость СКР: Яценюк и война в Приднестровье
Боевик УНА-УНСО, которого СКР называет Арсением Яценюком. Фото из "Агітаційного відеороліка УНА-УНСО"
новость Обида за "собаку Путина"
Собака-Путин. Популярное в начале 2010-х фото
статья Россия и США перед новой бурей
Владимир Абаринов
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
в блоге Классификация насилия
383
новость Мединский о "Матильде"
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Задержан замглавы ФСИН
Олег Коршунов. Фото: fsin.su
новость Атака в Сургуте: обвинения рушатся
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
новость Заблаговременный арест
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
в блоге Электорат из соломы
383
в блоге Выдвижение вождя
383
новость Трампу предлагали сближение
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
новость Сенат требует отчета от соцсетей
Ричард Бёрр. Фото: burr.senate.gov
новость Егорову вменяют экстремизм: ВИДЕО
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
новость Спортсмены избежали наказания
Допинг-контроль. Фото: wada-ama.org
статья Саакашвили и Порошенко
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Крым: на свободу со вторым инсультом
Кабир Мохаммад. Фото: crimeahrg.org
новость "Телефонный терроризм" в Москве
Пожарная машина у ТЦ "Метрополис". Фото из Инстаграма @dar1yaa
новость Киносеть отказалась от "Матильды"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"