Реклама

И.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк издала приказ, обязывающий федеральные структуры исполнительной власти в 90-дневный срок полностью отказаться от использования продуктов российской "Лаборатории Касперского" и ее дочерних фирм. Об этом сообщается на сайте министерства.

Чиновникам дано 30 дней на то, чтобы выявить все компьютеры с продуктами Касперского, и еще 60 - на то, чтобы найти им замену и удалить их.

Продукты Касперского, отмечается в сообщении, получают глубокий доступ к файлам на компьютерах, и это может быть использовано злоумышленниками для компрометации информационных систем. "Министерство обеспокоено связями между отдельными менеджерами "Лаборатории Касперского" и разведкой или иными правительственными структурами России, так же как и российским законом, который позволяет разведке запросить или потребовать у Касперского помощи в перехвате данных, проходящих через российские сети", - говорится в публикации.

27 июня агенты ФБР в нескольких городах США посетили сотрудников американских офисов "Лаборатории Касперского" и опросили их. В спецслужбе интересовались степенью подотчетности американских подразделений компании Москве.

29 июня стало известно, что комитет Сената США по обороне одобрил законопроект, запрещающий использование программ Касперского в американской армии. Автор законопроекта - сенатор-демократ от Нью-Хэмпшира Джин Шахин - отметила, что "Лаборатория Касперского" "может быть подвержена влиянию российских властей".

3 июля основатель компании Евгений Касперский заявил, что готов предоставить американским властям исходный код программ компании, а также дать показания в Конгрессе, чтобы очиститься от подозрений в сотрудничестве с российскими властями.

Между тем 11 июля Bloomberg сообщил, что "Лаборатория Касперского" еще в конце 2000-х годов разрабатывала для российских спецслужб технологии защиты от DDoS-атак, а также внедряла у провайдеров "активные контрмеры" против хакеров.

Российская компания возразила, что у ее менеджмента "нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством".

На другой день, 12 июля, администрация президента США исключила "Лабораторию Касперского" из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования госструктурами. Как отмечалось, такое решение призвано "обеспечить целостность и защищенность правительственных систем и сетей США". Однако тогда ограничения распространялись только на закупки, сделанные через Администрацию общих служб Белого Дома.