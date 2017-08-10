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новость Самолет ВКС России совершил полет над Белым Домом и Пентагоном

10.08.2017
Белый Дом. Фото ВВС
Белый Дом. Фото ВВС
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Самолет Ту-154 российских ВКС в среду совершил разведывательный полет над Белым Домом, Капиталийским холмом, Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ и авиабазой ВВС США Эндрюс в штате Мэриленд, передает CNN.

Полет был разрешенным и проводился в рамках договора по открытому небу, согласно которому каждая из стран-участниц имеет право проводить в других странах разведывательные полеты для осмотра военных объектов. Российский самолет летел на низкой высоте, оружия на борту не было.

По словам двух собеседников телеканала, в среду российский Ту-154 должен был еще раз провести воздушную разведку в США. Второй полет должен был пройти над городом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где президент США Дональд Трамп проводит отпуск. Также ожидался полет над загородной резиденцией президента Кэмп-Дэвид к северо-западу от Вашингтона, Национальным гольф-клубом Трампа в штате Вирджиния и секретным правительственным подземным убежищем Маунт-Уэзер в том же штате.

В апреле российские бомбардировщики Ту-95 и Ил-38 несколько раз входили в воздушное пространство США над Аляской. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки тогда заявили, что "не видели такого уровня активности последние пару лет". В Белом Доме, однако, заверили, что эти полеты - обычная законная практика.

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10.08.2017
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