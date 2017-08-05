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новость Прощается и выходит

США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату
05.08.2017
Логотип Парижской конференции по климату
Логотип Парижской конференции по климату
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Госдепартамент США официально уведомил ООН о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Вашингтоне подчеркивают, что открыты для повторного участия в соглашении "если Соединенные Штаты смогут получить более благоприятные для условия себя, своих предприятий, своих работников, своих жителей и своих налогоплательщиков".

"Соединенные Штаты поддерживают сбалансированный подход к климатической политике, который снижает выбросы, а также способствует экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности. Мы будем продолжать сокращать наши выбросы парниковых газов за счет инноваций и технологических достижений и работать с другими странами, чтобы помочь им более чисто и эффективно использовать ископаемые виды топлива, возобновляемые и другие чистые источники энергии, учитывая важность доступа к энергии и обеспечения безопасности", - отмечается в документе.

При этом в Госдепартаменте заверили, что США продолжат принимать участие в международных переговорах и совещаниях по вопросам изменения климата.

1 июня президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате. Это было одно из его важнейших предвыборных обещаний. "Это соглашение - не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов", - заявил Трамп, подчеркнув, что Парижское соглашение накладывает на США "драконовские обязательства". Президент назвал свое решение "подтверждением суверенитета Америки" и подчеркнул, что "избран представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа".

При действующих условиях соглашения к 2025 году США могли потерять 2,7 миллиона рабочих мест, отметил Трамп. При этом президент заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для США.

В Белом Доме подчеркнули, что США выполнять все предусмотренные процедуры по выходу из соглашения. В целом процесс займет не менее трех с половиной лет.

Решение Трампа вызвало резкую критику. "Решение США выйти из Парижского соглашения по климату является большим разочарованием для глобальных усилий по сокращению выбросов парникового газа и обеспечению глобальной безопасности", - говорилось в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Вопрос о Парижском соглашении обсуждался конце мая на саммите G7 в Италии. "Вся наша дискуссия по климату была тяжелой, если не сказать разочаровывающей. Пока неясно, собирается ли Вашингтон оставаться в Парижском соглашении или нет", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.

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05.08.2017
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