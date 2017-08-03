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новость Сенаторы США требуют от FIFA расследовать постройку Россией объектов к ЧМ-2018

03.08.2017
Рабочие из КНДР на постройке "Зенит-арены". Фото: josimar.no
Рабочие из КНДР на постройке "Зенит-арены". Фото: josimar.no
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Восемь сенаторов США направили президенту FIFA Джанни Инфантино письмо с призывом расследовать сообщения об эксплуатации Россией северокорейских рабочих на постройке объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Само письмо, датированное 2 августа, и соответствующий пресс-релиз опубликованы на сайте Сената, на странице инициатора обращения - демократа Боба Менендеса, лидера оппозиции в комитете верхней палаты по иностранным делам.

Помимо Менендеcа письмо подписали демократы Эд Марки, Шеррод Браун, Ричард Блюменталь, Эйми Клобушар и республиканцы Кори Гарднер, Марко Рубио и Дэйвид Перду.

Сенаторы выражают разочарование решением FIFA провести мундиаль в "стране, которая так откровенно попирает международные нормы". Они настаивают, что Инфантино отменил это решение, если независимое расследование подтвердит правдивость сообщений о причастности российских властей или Олимпийского комитета России к использованию принудительного труда северокорейцев.

"Будучи организацией, способной влиять на жизни миллиардов фанатов, спортсменов и рабочих во всем мире, FIFA должна выполнять свои обязательства в сфере прав человека, - подчеркивается в письме. - Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть одним из ключевых в числе этих обязательств. Если FIFA не сумеет принять меры против России и Северной Кореи, это будет воспринято как попустительство отвратительным действиям названных стран. Первостепенное событие мировой спортивной жизни не должно готовиться ценой угнетения самых уязвимых людей".

Также сенаторы призвали FIFA исключить КНДР из членов федерации. Они сослались на сообщения о преследовании режимом Ким Чен Ына северокорейских спортсменов и возможной отправке их в лагеря. Как говорится в письме, правительство, которое столь беспардонно нарушает права человека, не должно получать ни политических, ни финансовых дивидендов от одного из самых популярных в мире видов спорта.

В середине апреля сенатор Блюменталь уже заявлял о намерении потребовать от FIFA отмены решения о проведении мундиаля 2018 года в России. Необходимость такой меры политик обосновывал причастностью Москвы к химической атаке сирийского диктатора Башара Асада на город Хан-Шейхун, контролируемый повстанцами. Россия, утверждал Блюменталь, знала о планах Асада и могла предотвратить преступление.

Ранее норвежский журнал Josimar, а следом - британская The Guardian сообщали, что на постройке "Зенит-арены" в Петербурге были задействованы рабочие из КНДР. Продолжительность рабочего дня у северокорейцев была длительной, выходные редкими, а заработок их вынуждали отдавать правительству в Пхеньяне. Жили строители из КНДР в складских контейнерах за стадионом.

В середине июня доклад о нарушениях прав рабочих на строительстве объектов к ЧМ-2018, а также к Кубку конфедераций нынешнего года опубликовала Human Rights Watch. В расследовании сообщалось о нарушениях на строительстве шести стадионов. Речь шла о невыплате, многомесячной задержке выплаты или неполной выплате зарплаты, работу при температуре до −25 °C без обеспечения специальных мер защиты, приеме на работу без трудовых договоров или невыдаче этих договоров на руки.

Правозащитники опросили как российских рабочих, так и приезжих из Белоруссии, с Украины и из стран Центральной Азии. Строители опасались рассказывать о нарушениях, опасаясь санкций со стороны работодателей.

Как отмечалось, международный профсоюз - Интернационал работников строительства и деревообработки - зафиксировал на постройке стадионов к чемпионату мира 17 случаев производственного травматизма с летальным исходом.

Сообщалось также о неоднократных забастовках рабочих на ряде объектов.

Ранее FIFA, отмечали правозащитники, пообещала обеспечить контроль соблюдения прав рабочих на строительстве объектов в России. Однако до сих пор функционеры международной футбольной федерации в этом не преуспели, делала вывод HRW.

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03.08.2017
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