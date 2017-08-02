О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.263000.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.263000.html
Также: США, Внутренняя политика США, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Сенат США утвердил назначение Кристофера Рэя директором ФБР

02.08.2017
Кристофер Рэй на слушаниях в Сенате. Кадр видео Reuters
Кристофер Рэй на слушаниях в Сенате. Кадр видео Reuters
Реклама

Сенат США утвердил назначение Кристофера Рэя новым директором ФБР. Об этом сообщает Reuters. Кандидатуру Рэя поддержали 92 члена верхней палаты Конгресса, против проголосовали пятеро.

Рэю 50 лет, он член Республиканской партии. В 2003-2005 годах в президентство Джона Буша-младшего был помощником генпрокурора по расследованию уголовных дел. Работал под начальством тогдашнего замгенпрокурора Джеймса Коми, в дальнейшем также занимавшего пост директора ФБР. С 2005-го - партнер юридической фирмы King & Spalding. Кандидатуру Рэя президент Дональд Трамп внес в Сенат 7 июня.

На сенатских слушаниях, прошедших в июле, Рэй пообещал, что в своей новой должности будет независимым как от политической конъюнктуры, так и от давления Трампа. Как передает РБК, на вопрос сенатора Линдси Грэма, является ли Россия врагом или союзником США, кандидат ответил, что Россия - это "иностранная держава, с которой нужно вести себя осторожно", хотя в некоторых вопросах сотрудничество с ней и необходимо.

Рэй также выразил поддержку мнению, согласно которому именно Москва провела хакерскую атаку на сервера Демократической партии. Он расценил такие действия как "недружественный акт".

Коми, предшественник Рэя в должности директора ФБР, был уволен Трампом 9 мая. Сообщалось, что решение президент принял по представлению Минюста, после того как глава спецслужбы потребовал у ведомства значительных дополнительных средств на расследование вмешательства России в американскую президентскую кампанию и рассказал конгрессменам о своей встрече с замминистра юстиции Родом Розенстайном.

В дальнейшем появилась информация, что в феврале Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, позже в том же месяце ушедшего в отставку с поста советника президента по национальной безопасности. В Белом Доме, однако, эти сведения опровергали.

После увольнения Коми руководить расследованием российского вмешательства в выборы был назначен экс-директор ФБР Роберт Мюллер. Он получил должность спецпрокурора. На слушаниях в Сенате Рэй охарактеризовал Мюллера как "безупречно честного человека".

Оставить комментарий Обсудить
02.08.2017
новость Новости по теме
23.06.2017 Трамп: У меня нет записей разговоров с Коми →
15.06.2017 СМИ: Спецпрокурор Мюллер назначил расследование в отношении Трампа →
09.06.2017 Трамп: Я готов дать показания под присягой о разговорах с Коми →
08.06.2017 Коми: Нет сомнений в попытках вмешательства России в выборы в США →
07.06.2017 Трамп предложил кандидатуру бывшего помощника генпрокурора на пост директора ФБР →
19.05.2017 NYT: Трамп похвастался Лаврову увольнением директора ФБР →
18.05.2017 Расследовать вмешательство России в американские выборы будет экс-директор ФБР Мюллер →
17.05.2017 NYT: Трамп просил директора ФБР прекратить расследование против Флинна →
15.05.2017 В Сенате призвали Трампа опубликовать записи разговоров с экс-директором ФБР →
10.05.2017 СМИ: Экс-директор ФБР Коми требовал средств на расследование связей Трампа с Москвой →
10.05.2017 Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
статья Санкции неизбежны
Владимир Абаринов
новость Стрельба в Мособлсуде
Раненого увозят из Мособлсуда. Кадр видео из ВК-сообщества "Mash | Мэш"
в блоге Дядя Рогозин
383
статья Недолет Рогозина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Где взять ум?
новость "Украинский террорист": 12 лет строгача
Алексей Сизонович в суде, 26.07.2017. Фото: kavkaz-uzel.eu
РЕКЛАМА
новость Чечня: из геев в террористы
Карикатура Charlie Hebdo о преследованиях геев в Чечне
в блоге Царям мешает доброта
383
новость МИД глумится над американцами
Дача посольства США в Серебряном Бору
новость Оружие для Украины
Противотанковый комплекс Javelin. Фото: defense.gov
новость Интерпол: Воротникова больше не ищем
Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан (слева) и Олег Воротников. Кадр видео с youtube-канала Voina
новость Чечня: пытки геев родственниками
Кадр анимационного ролика ЛГБТ-сети о Чечне "Здесь жизни нет"
статья Любопытные варвары
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Дело Балуха: прения
Владимир Балух в суде, 20.07.2017. Фото Таира Мустафаева
новость Трамп уволил Скарамуччи
Энтони Скарамуччи. Кадр CNN
новость Велитов: реальный срок подтвержден
Махмуд Велитов на апелляции. Фото Дарьи Костроминой/Грани.Ру
новость Луганск: взрыв памятника
Памятник боевикам ЛНР в Луганске. Фото: lug-info.com
новость С топором на царя
Поврежденный памятник Николаю II и Алексею в Новосибирске. Фото: news.ngs.ru
новость Скандальный отъезд с дачи
Дача посольства США в Серебряном Бору
статья Великая Финляндия на Енисее
Семен Негрецкулов, Кадр Грани.ТВ