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Сенат США утвердил назначение Кристофера Рэя новым директором ФБР. Об этом сообщает Reuters. Кандидатуру Рэя поддержали 92 члена верхней палаты Конгресса, против проголосовали пятеро.

Рэю 50 лет, он член Республиканской партии. В 2003-2005 годах в президентство Джона Буша-младшего был помощником генпрокурора по расследованию уголовных дел. Работал под начальством тогдашнего замгенпрокурора Джеймса Коми, в дальнейшем также занимавшего пост директора ФБР. С 2005-го - партнер юридической фирмы King & Spalding. Кандидатуру Рэя президент Дональд Трамп внес в Сенат 7 июня.

На сенатских слушаниях, прошедших в июле, Рэй пообещал, что в своей новой должности будет независимым как от политической конъюнктуры, так и от давления Трампа. Как передает РБК, на вопрос сенатора Линдси Грэма, является ли Россия врагом или союзником США, кандидат ответил, что Россия - это "иностранная держава, с которой нужно вести себя осторожно", хотя в некоторых вопросах сотрудничество с ней и необходимо.

Рэй также выразил поддержку мнению, согласно которому именно Москва провела хакерскую атаку на сервера Демократической партии. Он расценил такие действия как "недружественный акт".

Коми, предшественник Рэя в должности директора ФБР, был уволен Трампом 9 мая. Сообщалось, что решение президент принял по представлению Минюста, после того как глава спецслужбы потребовал у ведомства значительных дополнительных средств на расследование вмешательства России в американскую президентскую кампанию и рассказал конгрессменам о своей встрече с замминистра юстиции Родом Розенстайном.

В дальнейшем появилась информация, что в феврале Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, позже в том же месяце ушедшего в отставку с поста советника президента по национальной безопасности. В Белом Доме, однако, эти сведения опровергали.

После увольнения Коми руководить расследованием российского вмешательства в выборы был назначен экс-директор ФБР Роберт Мюллер. Он получил должность спецпрокурора. На слушаниях в Сенате Рэй охарактеризовал Мюллера как "безупречно честного человека".