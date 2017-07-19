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Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Срок полномочий действующего посла Джона Теффта истекает осенью.

"Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политический деятель, дипломат и бизнесмен", - говорится в сообщении. Теперь кандидатуру будущего посла должен утвердить Сенат.

Хантсману 56 лет, он сын миллиардера Джона Хантсмана-старшего, основателя гиганта химической индустрии Huntsman Corporation.

Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. В настоящее время он возглавляет экспертно-аналитический центр Atlantic Council.

В 1992-1993 годах Хантсман был послом в Сингапуре. Пост губернатора Юты он занимал в 2005-2009 годах и оставил его в связи с назначением послом в Китае. В 2011 году Хантсман подал в отставку с должности посла и выдвинул свою кандидатуру для участия в президентской гонке. Однако в январе 2012-го, не добившись успеха на праймериз, он поддержал Митта Ромни, который и стал кандидатом от республиканцев.

Во время президентской кампании Хантсман критиковал политику "перезагрузки", проводившуюся тогда администрацией Барака Обамы. Кандидат утверждал, что в Вашингтоне "притворяются, будто бы Кремль в большей степени партнер, чем он в действительности является" и пытаются представить ситуацию таким образом, что Москва "в меньшей степени угрожает своим соседям, чем это есть на самом деле".

О возможном назначении Хантсмана на должность посла в Москве сообщалось еще в марте.

Нынешний посол США в России Теффт, ранее работавший в других странах бывшего СССР, был назначен на должность летом 2014 года, после начала российской агрессии против Украины. Отношение Москвы к Теффту с самого начала было крайне неприязненным. Между тем его предшественнику Майклу Макфолу, в 2011-2014 годах проводившему курс Обамы на перезагрузку, в ноябре 2016 года российские власти запретили въезд в страну.