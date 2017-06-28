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новость Весь мир голодных и рабов

Госдеп: Россия позволяет КНДР содержать трудовые лагеря на своей территории
28.06.2017
Трудовой лагерь КНДР на Дальнем Востоке. Кадр видеозаписи
Трудовой лагерь КНДР на Дальнем Востоке. Кадр видеозаписи
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Власти России позволяют КНДР содержать трудовые лагеря для своих граждан на российской территории. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о ситуации с торговлей людьми в различных государствах.

Через такие трудовые лагеря прошли "тысячи северокорейских рабочих", отмечается в докладе. "Несмотря на заслуживающую доверия информацию о принуждении граждан КНДР к труду в рабских условиях на территории России, российское правительство не отчитывалось о проведении каких-либо расследований по этому поводу", - подчеркивают в Госдепартаменте.

Госдепартамент рекомендует российским властям выделить финансирование на работу государственных органов и негосударственных организаций, которые занимаются борьбой с торговлей людьми и помощью жертвам, а также "расследовать обвинения и предотвращать использование принудительного труда в строительных проектах и в управляемых властями Северной Кореи трудовых лагерях".

Всего в разных странах жертвами торговли людьми и принуждения к труду стали около 20 млн человек, отмечается в отчете Госдепа. Страны мира отнесены к трем категориям. К первой принадлежат те, чьи власти которых внедряют стандарты борьбы с торговлей людьми. Ко второй - государства, не полностью внедрившие эти стандарты, но предпринимающие серьезные усилия для улучшения ситуации. К третьей - страны, где не действуют даже элементарные стандарты и власти которых не стремятся исправить положение. Россия четвертый раз подряд отнесена к этой категории.

Труд северокорейских граждан широко используется в России. В мае The Guardian сообщала, что на постройке "Зенит-арены" в Петербурге были задействованы рабочие из КНДР. Продолжительность рабочего дня у северокорейцев была длительной, выходные редкими, а заработок их вынуждали отдавать правительству в Пхеньяне. Жили строители из КНДР в складских контейнерах за стадионом.

Большинство северокорейских трудовых лагерей находится на Дальнем Востоке. Рабочие из КНДР в основном заняты на лесозаготовках и в строительстве. За ними постоянно ведется наблюдение северокорейскими службами безопасности. Многим рабочим платят расписками, а не деньгами.

В 2013 году Госдеп впервые отнес Россию к странам третьей категории за использование принудительного труда. Как отмечалось в документе, в России нарушаются права как собственных граждан, так и приезжих.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
28.06.2017
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